Türkiye'de meydana gelen depremlerin simge isimleri
Yaşanan büyük acılara rağmen adeta mucizeye imza atılarak enkaz altından kurtarılan birçok insan, depremlerin simgesi haline geldi.
Türkiye, sismik olarak oldukça aktif bir ülke ve hem Avrasya levhası, hem de Arap levhası ile Afrika levhası arasında yer almakta. Ayrıca; kendi sınırları içerisinde Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı ile deprem kuşağındadır.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi verilerine göre, 2023 yılına kadar geçen 120 yıllık sürede yaşanan 7 ve üzeri büyüklükteki 17 deprem bıraktıkları etkiyle ülke tarihinde acı bir şekilde yerini aldı.
Ayda...
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rızabey Apartmanı'nın enkazında annesini kaybeden, arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin, o depremde umudun simgesi olmuştu
Van depreminin simgesi
Van’da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde meydana gelen depremin simgesi olan 13 yaşındaki Yunus Geray depreme internet kafede yakalanmıştı. Yunus, enkazdan çıkarıldıktan sonra hayatını kaybetmişti.
Enkaz altından kaçan kuş, yaşamın habercisi olmuştu
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, göçük altından uçan minik bir kuş, genç bir kızın, 80 saat kaldığı enkaz altından yaşama döndürülmesinin adeta habercisi olmuştu.
Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında göçük altında kalan bir kuşun uçtuğunu gören ekipler, bölgede hassas bir çalışma başlatmış, yapılan çalışmanın sonucunda 14 yaşındaki Elif Gündüz enkazdan sağ olarak çıkartılmıştı.
''O'' kare hiç unutulmadı
1999 yılında yaşanan depremde İstanbul Sefaköy'de 7 katlı bir binanın enkazından yaralı olarak kurtarılan Ömür Kınay da 17 Ağustos depreminin simge isimlerinden biri olmuştu.
Kurtarma çalışmaları sırasında boynu yan yatmış halde çekilen fotoğraflarıyla akıllarda yer edinen Ömür Kınay, mucize yaşamlar listesindeki yerini almış oldu.
Elazığ Deprem'nin simgesi Keko...
Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Okçular köyünde 9 Mart 2010'da meydana gelen depremde, enkaz altından çıkartılan Keko Çiçek, yaralı olmasına rağmen, koşarak enkaz altındaki annesini çıkartmak istemişti.
Bu görüntüleriyle Türkiye'yi gözyaşlarına boğan küçük Keko, Elazığ depreminin simge ismi olmuştu.
Kurtuluş için ''çak'' baba
17 Ağustos depreminde belki de akıllarda kalan en önemli sahnelerden biri de enkaz altından kurtarılan baba ile oğulun elleriyle birbirlerine ''çak'' yapmasıydı.
Enkaz altından 97 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarılan Yüksel Er, henüz sedyeye alındığı sırada kendisinden 13 saat önce enkazdan kurtarılan oğlu Eser Er ile birbirlerine ''çak'' yaptı.
Eşraf amca
Eşref Cengiz, 12 Kasım 1999 Düzce depreminden sonra çekilen fotoğraf ile depremin simgesi olmuştu.
Nurcan Hemşire
Erzincan'da 13 Mart 1992'de meydana gelen depremde görev yaptığı SSK Hastanesi'nin 5. katındaki lojmanda kalan hemşire Nurcan Eraslan, tam 8 gün sonra enkaz altından çıkarılmıştı.
Üçüncü katta sıkışan ve enkaz boşluklarından sızan havayla nefes alabilen Nurcan Eraslan, sağlıkçı olmanın tecrübesiyle idranını ve sızan yağmur damlalarını içerek hayatta kalmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yıkılan apartmanın sahibi baba oğul yurtdışına kaçtı
- Çağatay Ulusoy'dan deprem bölgesine yardım
- Deniz Baykal yaşamını yitirdi
- Avusturya çalışmaları askıya aldı!
- Sahibi kaçarken yakalandı
- İmamoğlu'nun 1999'daki videosu ortaya çıktı
- Şahan Gökbakar'dan 'yayını kesen' TRT Haber'e sert tepki
- ABD, Alaska üzerinde tanımlanamayan bir nesne vurdu
- Reyhanlıoğlu ailesinin ne iş yaptığı ortaya çıktı
- Can kaybında büyük artış