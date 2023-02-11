Türkiye'de meydana gelen depremlerin simge isimleri

Yaşanan büyük acılara rağmen adeta mucizeye imza atılarak enkaz altından kurtarılan birçok insan, depremlerin simgesi haline geldi.

Türkiye, sismik olarak oldukça aktif bir ülke ve hem Avrasya levhası, hem de Arap levhası ile Afrika levhası arasında yer almakta. Ayrıca; kendi sınırları içerisinde Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı ile deprem kuşağındadır.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi verilerine göre, 2023 yılına kadar geçen 120 yıllık sürede yaşanan 7 ve üzeri büyüklükteki 17 deprem bıraktıkları etkiyle ülke tarihinde acı bir şekilde yerini aldı.