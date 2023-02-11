Türkiye'de meydana gelen depremlerin simge isimleri

cumhuriyet.com.tr
11 Şubat 2023 Cumartesi, 15:17
<p>Yaşanan büyük acılara rağmen adeta mucizeye imza atılarak enkaz altından kurtarılan birçok insan, depremlerin simgesi haline geldi.</p> <p>Türkiye, sismik olarak oldukça aktif bir ülke ve hem Avrasya levhası, hem de Arap levhası ile Afrika levhası arasında yer almakta. Ayrıca; kendi sınırları içerisinde Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı ile deprem kuşağındadır.</p> <p>Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi verilerine göre, 2023 yılına kadar geçen 120 yıllık sürede yaşanan 7 ve üzeri büyüklükteki 17 deprem bıraktıkları etkiyle ülke tarihinde acı bir şekilde yerini aldı.</p>

Yaşanan büyük acılara rağmen adeta mucizeye imza atılarak enkaz altından kurtarılan birçok insan, depremlerin simgesi haline geldi.

Türkiye, sismik olarak oldukça aktif bir ülke ve hem Avrasya levhası, hem de Arap levhası ile Afrika levhası arasında yer almakta. Ayrıca; kendi sınırları içerisinde Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı ile deprem kuşağındadır.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi verilerine göre, 2023 yılına kadar geçen 120 yıllık sürede yaşanan 7 ve üzeri büyüklükteki 17 deprem bıraktıkları etkiyle ülke tarihinde acı bir şekilde yerini aldı.

<p><strong>Ayda...</strong></p> <p>İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rızabey Apartmanı'nın enkazında annesini kaybeden, arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin, o depremde umudun simgesi olmuştu</p>

Ayda...

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rızabey Apartmanı'nın enkazında annesini kaybeden, arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin, o depremde umudun simgesi olmuştu

<p><strong>Van depreminin simgesi</strong></p> <p>Van’da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde meydana gelen depremin simgesi olan 13 yaşındaki Yunus Geray depreme internet kafede yakalanmıştı. Yunus, enkazdan çıkarıldıktan sonra hayatını kaybetmişti.</p>

Van depreminin simgesi

Van’da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde meydana gelen depremin simgesi olan 13 yaşındaki Yunus Geray depreme internet kafede yakalanmıştı. Yunus, enkazdan çıkarıldıktan sonra hayatını kaybetmişti.

<p><strong>Enkaz altından kaçan kuş, yaşamın habercisi olmuştu</strong></p> <p>Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, göçük altından uçan minik bir kuş, genç bir kızın, 80 saat kaldığı enkaz altından yaşama döndürülmesinin adeta habercisi olmuştu.</p> <p>Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında göçük altında kalan bir kuşun uçtuğunu gören ekipler, bölgede hassas bir çalışma başlatmış, yapılan çalışmanın sonucunda 14 yaşındaki Elif Gündüz enkazdan sağ olarak çıkartılmıştı.</p>

Enkaz altından kaçan kuş, yaşamın habercisi olmuştu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, göçük altından uçan minik bir kuş, genç bir kızın, 80 saat kaldığı enkaz altından yaşama döndürülmesinin adeta habercisi olmuştu.

Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında göçük altında kalan bir kuşun uçtuğunu gören ekipler, bölgede hassas bir çalışma başlatmış, yapılan çalışmanın sonucunda 14 yaşındaki Elif Gündüz enkazdan sağ olarak çıkartılmıştı.

<p><strong>''O'' kare hiç unutulmadı</strong></p> <p>1999 yılında yaşanan depremde İstanbul Sefaköy'de 7 katlı bir binanın enkazından yaralı olarak kurtarılan Ömür Kınay da 17 Ağustos depreminin simge isimlerinden biri olmuştu.</p> <p>Kurtarma çalışmaları sırasında boynu yan yatmış halde çekilen fotoğraflarıyla akıllarda yer edinen Ömür Kınay, mucize yaşamlar listesindeki yerini almış oldu.</p>

''O'' kare hiç unutulmadı

1999 yılında yaşanan depremde İstanbul Sefaköy'de 7 katlı bir binanın enkazından yaralı olarak kurtarılan Ömür Kınay da 17 Ağustos depreminin simge isimlerinden biri olmuştu.

Kurtarma çalışmaları sırasında boynu yan yatmış halde çekilen fotoğraflarıyla akıllarda yer edinen Ömür Kınay, mucize yaşamlar listesindeki yerini almış oldu.

<p><strong>Elazığ Deprem'nin simgesi Keko...</strong></p> <p>Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Okçular köyünde 9 Mart 2010'da meydana gelen depremde, enkaz altından çıkartılan Keko Çiçek, yaralı olmasına rağmen, koşarak enkaz altındaki annesini çıkartmak istemişti.</p> <p>Bu görüntüleriyle Türkiye'yi gözyaşlarına boğan küçük Keko, Elazığ depreminin simge ismi olmuştu.</p>

Elazığ Deprem'nin simgesi Keko...

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Okçular köyünde 9 Mart 2010'da meydana gelen depremde, enkaz altından çıkartılan Keko Çiçek, yaralı olmasına rağmen, koşarak enkaz altındaki annesini çıkartmak istemişti.

Bu görüntüleriyle Türkiye'yi gözyaşlarına boğan küçük Keko, Elazığ depreminin simge ismi olmuştu.

<p><strong>Kurtuluş için ''çak'' baba</strong></p> <p>17 Ağustos depreminde belki de akıllarda kalan en önemli sahnelerden biri de enkaz altından kurtarılan baba ile oğulun elleriyle birbirlerine ''çak'' yapmasıydı.</p> <p>Enkaz altından 97 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarılan Yüksel Er, henüz sedyeye alındığı sırada kendisinden 13 saat önce enkazdan kurtarılan oğlu Eser Er ile birbirlerine ''çak'' yaptı.</p>

Kurtuluş için ''çak'' baba

17 Ağustos depreminde belki de akıllarda kalan en önemli sahnelerden biri de enkaz altından kurtarılan baba ile oğulun elleriyle birbirlerine ''çak'' yapmasıydı.

Enkaz altından 97 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarılan Yüksel Er, henüz sedyeye alındığı sırada kendisinden 13 saat önce enkazdan kurtarılan oğlu Eser Er ile birbirlerine ''çak'' yaptı.

<p><strong>Eşraf amca</strong></p> <p>Eşref Cengiz, 12 Kasım 1999 Düzce depreminden sonra çekilen fotoğraf ile depremin simgesi olmuştu.</p>

Eşraf amca

Eşref Cengiz, 12 Kasım 1999 Düzce depreminden sonra çekilen fotoğraf ile depremin simgesi olmuştu.

<p><strong>Nurcan Hemşire</strong></p> <p>Erzincan'da 13 Mart 1992'de meydana gelen depremde görev yaptığı SSK Hastanesi'nin 5. katındaki lojmanda kalan hemşire Nurcan Eraslan, tam 8 gün sonra enkaz altından çıkarılmıştı.</p> <p>Üçüncü katta sıkışan ve enkaz boşluklarından sızan havayla nefes alabilen Nurcan Eraslan, sağlıkçı olmanın tecrübesiyle idranını ve sızan yağmur damlalarını içerek hayatta kalmıştı.</p>

Nurcan Hemşire

Erzincan'da 13 Mart 1992'de meydana gelen depremde görev yaptığı SSK Hastanesi'nin 5. katındaki lojmanda kalan hemşire Nurcan Eraslan, tam 8 gün sonra enkaz altından çıkarılmıştı.

Üçüncü katta sıkışan ve enkaz boşluklarından sızan havayla nefes alabilen Nurcan Eraslan, sağlıkçı olmanın tecrübesiyle idranını ve sızan yağmur damlalarını içerek hayatta kalmıştı.

deprem İzmir Van Düzce deprem 17 Ağustos 1999

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