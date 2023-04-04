Türkiye'de nesli tehlike altında olan engerekler görüntülendi

Bilim yazarı ve tıp doktoru Pedram Türkoğlu, Türkiye'de nesli tehlike altında olan engerek türlerini derledi. Türkoğlu, Türkiye'de toplamda 56 yılan türünden 13'ünün engerek, 1'inin kobra olduğunu belirterek, "Fakat bazıları 'tür kompleksi' olarak ele alındığı için içerisinde birçok türü içeren popülasyon çeşitleri bulunabilmektedir.

Bazılarında da veri yetersizliğinden dolayı tür/alt tür konusunda anlaşmazlık vardır. Dolayısıyla bu sayılar, kaynaktan kaynağa göre değişebilir. Fakat kesin bir gerçek var ki; bazı engereklerin nesilleri 'tür seviyesinde' tehlikede olmasa da ülkemizde yaşayan popülasyonlarının tehlikede olduğudur" dedi.