Saniye saniye kayda alındı: Şanlıurfa'yı sel vurdu, yılanlar şehre indi...
Sağanak yağışların etkili olduğu ve selin vurduğu Şanlıurfa'da, felaketin ardından kentin birçok bölgesinde yılanlar ortaya çıktı. O anlar yurttaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki çifte depremlerin vurduğu Şanlıurfa'da bu defa sel felaketi yaşandı.
Dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün de devam eden yağışın sele dönüşmesiyle şehirde 9 kişi hayatını kaybetti. Bölgeden gelen görüntüler ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
BİRÇOK BÖLGEDE YILANLAR ORTAYA ÇIKTI
Tırların devrildiği, araçların sele kapıldığı şehrin Karaköprü ilçesinde selin ardından sokaklarda yılanlar görüldü. Bir vatandaş o anları saniye saniye kayda aldı.
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