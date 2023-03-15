Saniye saniye kayda alındı: Şanlıurfa'yı sel vurdu, yılanlar şehre indi...

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 19:56

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 19:56

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki çifte depremlerin vurduğu Şanlıurfa'da bu defa sel felaketi yaşandı.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün de devam eden yağışın sele dönüşmesiyle şehirde 9 kişi hayatını kaybetti. Bölgeden gelen görüntüler ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi.



BİRÇOK BÖLGEDE YILANLAR ORTAYA ÇIKTI

Tırların devrildiği, araçların sele kapıldığı şehrin Karaköprü ilçesinde selin ardından sokaklarda yılanlar görüldü. Bir vatandaş o anları saniye saniye kayda aldı.