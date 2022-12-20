Türkiye'nin dört bir yanından kar manzaraları

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2022 Salı, 15:36
<p>Meteoroloji Genel Müdürlüğü, salı günü için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Hava sıcaklığının yurt genelinde düşmesi ile Türkiye'nin  pek çok ilinden kar mazaraları geldi.</p>

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, salı günü için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Hava sıcaklığının yurt genelinde düşmesi ile Türkiye'nin  pek çok ilinden kar mazaraları geldi.

<p>Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.</p> <p>Kar yağışı, Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı civarını beyaza büyüdü. </p>

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı, Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı civarını beyaza büyüdü. 

<p>Trabzon'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü.</p> <p>Çaykara ilçesindeki Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl de kar yağışı ile beyaza büründü.</p> <p>Hava sıcaklığının yaklaşık 3 dereceye kadar düştüğü Uzungöl'de, sabah saatlerinde başlayan yağış sonrası kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.</p>

Trabzon'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Çaykara ilçesindeki Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl de kar yağışı ile beyaza büründü.

Hava sıcaklığının yaklaşık 3 dereceye kadar düştüğü Uzungöl'de, sabah saatlerinde başlayan yağış sonrası kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

<p>Ardahan'da gece etkili olan soğuk hava, sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Etkisini sürdüren kar etrafı beyaza bürüdü. </p>

Ardahan'da gece etkili olan soğuk hava, sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Etkisini sürdüren kar etrafı beyaza bürüdü. 

<p>Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.</p> <p>Bölgede sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, gün içinde şiddetini artırdı.</p> <p>Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasına sahip Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 15 santimetre ölçüldü.</p>

Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, gün içinde şiddetini artırdı.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasına sahip Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 15 santimetre ölçüldü.

<p>Bayburt'ta kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle ağaçlar, binaların çatıları ve yollar karla kaplandı. </p>

Bayburt'ta kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle ağaçlar, binaların çatıları ve yollar karla kaplandı. 

<p>Ordu'nun yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.</p>

Ordu'nun yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

<p>Hacılar’da mevsimin ilk kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.</p>

Hacılar’da mevsimin ilk kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

<p>Çam Dağı beyaz örtüyle kaplandı. Hendek'i Kocaali ilçesine bağlayan, zengin bitki çeşitliliğiyle "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde barındıran Çam Dağı'nda, kar yağışıyla oluşan manzara dronla görüntülendi. </p>

Çam Dağı beyaz örtüyle kaplandı. Hendek'i Kocaali ilçesine bağlayan, zengin bitki çeşitliliğiyle "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde barındıran Çam Dağı'nda, kar yağışıyla oluşan manzara dronla görüntülendi. 

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