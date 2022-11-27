Çam Dağı'nın sis eşliğindeki büyüleyici manzarası

Çam Dağı'nın özellikleri

Çam Dağı alçaklarda geniş, yüksek alanlarda iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlarla kaplıdır. Orman altı florası Akdeniz bitkilerinden bazı maki türlerinden ve Karadeniz türlerinden oluşan ot, çalı ve ağaççıklarla kaplıdır. Çamdağı üzerinde bolca bulunan Kestane ağaçlarından elde edilen Kestane Balı yörenin önemli bir gelir kaynağı ve lezzetidir.