Çam Dağı'nın sis eşliğindeki büyüleyici manzarası

AA
27 Kasım 2022 Pazar, 13:02
<p><strong>Sakarya</strong>'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nın bitki örtüsü, bölgede etkili olan sisin içinde güzel manzara oluşturdu.</p>

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nın bitki örtüsü, bölgede etkili olan sisin içinde güzel manzara oluşturdu.

<p>Kocaali'ye bağlı Kestanepınarı, Şerbetpınarı ve Kirazlı mahalleleri üzerinde etkili olan sis, Çam Dağı'nda sonbahar güzelliğine doğal fotoğraf filtresi oldu.</p>

Kocaali'ye bağlı Kestanepınarı, Şerbetpınarı ve Kirazlı mahalleleri üzerinde etkili olan sis, Çam Dağı'nda sonbahar güzelliğine doğal fotoğraf filtresi oldu.

<p>Zengin bitki çeşitliliğiyle "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde barındıran 900 rakımlı dağı kaplayan sis, sonbahar renkleriyle görüntülendi.</p>

Zengin bitki çeşitliliğiyle "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde barındıran 900 rakımlı dağı kaplayan sis, sonbahar renkleriyle görüntülendi.

<p>Güzergahı kullanan sürücüler, dağların eteklerine tırmanan sis ile sonbahar renkleri arasında yolculuk yapma imkanı buluyor.</p>

Güzergahı kullanan sürücüler, dağların eteklerine tırmanan sis ile sonbahar renkleri arasında yolculuk yapma imkanı buluyor.

<p>Renk cümbüşünün yaşandığı Çam Dağı'nın sis eşliğindeki manzarası, dronla da görüntülendi.</p>

Renk cümbüşünün yaşandığı Çam Dağı'nın sis eşliğindeki manzarası, dronla da görüntülendi.

<h3>Çam Dağı'nın  özellikleri</h3> <p>Çam Dağı alçaklarda geniş, yüksek alanlarda iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlarla kaplıdır. Orman altı florası Akdeniz bitkilerinden bazı maki türlerinden ve Karadeniz türlerinden oluşan ot, çalı ve ağaççıklarla kaplıdır. Çamdağı üzerinde bolca bulunan Kestane ağaçlarından elde edilen Kestane Balı yörenin önemli bir gelir kaynağı ve lezzetidir.</p>

Çam Dağı'nın  özellikleri

Çam Dağı alçaklarda geniş, yüksek alanlarda iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlarla kaplıdır. Orman altı florası Akdeniz bitkilerinden bazı maki türlerinden ve Karadeniz türlerinden oluşan ot, çalı ve ağaççıklarla kaplıdır. Çamdağı üzerinde bolca bulunan Kestane ağaçlarından elde edilen Kestane Balı yörenin önemli bir gelir kaynağı ve lezzetidir.

<p>Çam Dağı'nın Hendek'e bakan güney yamacında Selman Dede türbesi bulunmaktadır. Geniş bir rekreasyon alanı haline getirilen alanda Hendek Belediyesi tarafından her yıl Selman Dede'yi anma etkinlikleri yapılmaktadır.</p>

Çam Dağı'nın Hendek'e bakan güney yamacında Selman Dede türbesi bulunmaktadır. Geniş bir rekreasyon alanı haline getirilen alanda Hendek Belediyesi tarafından her yıl Selman Dede'yi anma etkinlikleri yapılmaktadır.

<p>Hendek'i Kocaali ilçelerine bağlayan karayolu Çam Dağı üzerinden geçmektedir. Bu yol doğa ve kültür yolu olarak belirlenmiştir.  Yılın belirli dönemlerinde doğa sporları faaliyetleri yapılır</p>

Hendek'i Kocaali ilçelerine bağlayan karayolu Çam Dağı üzerinden geçmektedir. Bu yol doğa ve kültür yolu olarak belirlenmiştir.  Yılın belirli dönemlerinde doğa sporları faaliyetleri yapılır

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