Hamile T-Rex iskeleti müzede sergilenmeye hazırlanıyor

cumhuriyet.com.tr
29 Kasım 2022 Salı, 14:04
<p>Hamile bir <strong>Tyrannosaurus Rex</strong>'in fosilleşmiş iskeleti, 2 Aralık'ta <strong>Yeni Zelanda</strong>'nın <strong>Auckland Savaş Anıtı Müzesi</strong>'nde sergilenecek.</p>

Hamile bir Tyrannosaurus Rex'in fosilleşmiş iskeleti, 2 Aralık'ta Yeni Zelanda'nın Auckland Savaş Anıtı Müzesi'nde sergilenecek.

<p><strong>Barbara</strong> lakaplı, <strong>11,5 metre uzunluğunda </strong>ve <strong>3,3 metre yüksekliğindeki</strong> iskelet, <strong>Montana</strong>'daki ünlü <strong>Hell Creek</strong> formasyonunun taş ocağı bölgesinde bulundu.</p> <p>Paleontologlar, Barbara'yı topraktan çıkartmak için <strong>27,4 metre uzunluğunda </strong>ve <strong>6 metre genişliğinde</strong> bir alanda çalışma yaptılar ve milyonlarca yıllık tortuyla kaplı iskeleti bir buldozer yardımıyla çıkarttılar.</p>

Barbara lakaplı, 11,5 metre uzunluğunda ve 3,3 metre yüksekliğindeki iskelet, Montana'daki ünlü Hell Creek formasyonunun taş ocağı bölgesinde bulundu.

Paleontologlar, Barbara'yı topraktan çıkartmak için 27,4 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde bir alanda çalışma yaptılar ve milyonlarca yıllık tortuyla kaplı iskeleti bir buldozer yardımıyla çıkarttılar.

<p>DailyMail'in haberine göre Barbara, şu ana dek keşfedilen üç hamile T-Rex fosilinden biri. Uzmanlar, Barbara'nın <strong>66 milyon yıl önce</strong> öldüğüne inanıyor.</p>

DailyMail'in haberine göre Barbara, şu ana dek keşfedilen üç hamile T-Rex fosilinden biri. Uzmanlar, Barbara'nın 66 milyon yıl önce öldüğüne inanıyor.

<p>İskelet, çene ve kafatası gibi büyük kemikleri çok iyi korunduğu için, T-Rex'ler üzerinde araştırma yapmak isteyen bilim insanlarına harika bir fırsat sunuyor.</p>

İskelet, çene ve kafatası gibi büyük kemikleri çok iyi korunduğu için, T-Rex'ler üzerinde araştırma yapmak isteyen bilim insanlarına harika bir fırsat sunuyor.

<p>Paleontologlar, Barbara'nın iskeletini incelerken ayak kemiğinin altında, büyük ihtimalle topallamasına sebep olan bir yara izine rastladı.</p> <p>Barbara'nın, bu yara yüzünden avlanamadığı ve bir leşçil olduğuna inanılıyor.</p>

Paleontologlar, Barbara'nın iskeletini incelerken ayak kemiğinin altında, büyük ihtimalle topallamasına sebep olan bir yara izine rastladı.

Barbara'nın, bu yara yüzünden avlanamadığı ve bir leşçil olduğuna inanılıyor.

<p>Kemiklerinin <strong>yüzde 47</strong>'si bulunan Barbara, <em><strong>'dünyanın en eksiksiz sekizinci T-Rex iskeleti'</strong></em> ünvanını elinde tutuyor.</p> <p>En eksiksiz T-Rex iskeleti ünvanı ise, <strong>ABD Chicago</strong>, <strong>İllinois Doğal Tarihi Müzesi</strong>'nde sergilenen <strong>Sue</strong> lakaplı dinazora ait.</p>

Kemiklerinin yüzde 47'si bulunan Barbara, 'dünyanın en eksiksiz sekizinci T-Rex iskeleti' ünvanını elinde tutuyor.

En eksiksiz T-Rex iskeleti ünvanı ise, ABD Chicago, İllinois Doğal Tarihi Müzesi'nde sergilenen Sue lakaplı dinazora ait.

<p>Barbara, <strong>Peter</strong> lakaplı bir erkek T-Rex fosiliyle beraber sergilenerek, dünyada dişi ve erkek T-Rex'lerin beraber sergilendiği ilk galerinin bir parçası olacak.</p> <p>Barbara ve Peter müzeye, ismini paylaşmayan birisi tarafından geçici süreliğine bağışlandı.</p>

Barbara, Peter lakaplı bir erkek T-Rex fosiliyle beraber sergilenerek, dünyada dişi ve erkek T-Rex'lerin beraber sergilendiği ilk galerinin bir parçası olacak.

Barbara ve Peter müzeye, ismini paylaşmayan birisi tarafından geçici süreliğine bağışlandı.

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