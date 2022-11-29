Hamile T-Rex iskeleti müzede sergilenmeye hazırlanıyor
Hamile bir Tyrannosaurus Rex'in fosilleşmiş iskeleti, 2 Aralık'ta Yeni Zelanda'nın Auckland Savaş Anıtı Müzesi'nde sergilenecek.
Barbara lakaplı, 11,5 metre uzunluğunda ve 3,3 metre yüksekliğindeki iskelet, Montana'daki ünlü Hell Creek formasyonunun taş ocağı bölgesinde bulundu.
Paleontologlar, Barbara'yı topraktan çıkartmak için 27,4 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde bir alanda çalışma yaptılar ve milyonlarca yıllık tortuyla kaplı iskeleti bir buldozer yardımıyla çıkarttılar.
DailyMail'in haberine göre Barbara, şu ana dek keşfedilen üç hamile T-Rex fosilinden biri. Uzmanlar, Barbara'nın 66 milyon yıl önce öldüğüne inanıyor.
İskelet, çene ve kafatası gibi büyük kemikleri çok iyi korunduğu için, T-Rex'ler üzerinde araştırma yapmak isteyen bilim insanlarına harika bir fırsat sunuyor.
Paleontologlar, Barbara'nın iskeletini incelerken ayak kemiğinin altında, büyük ihtimalle topallamasına sebep olan bir yara izine rastladı.
Barbara'nın, bu yara yüzünden avlanamadığı ve bir leşçil olduğuna inanılıyor.
Kemiklerinin yüzde 47'si bulunan Barbara, 'dünyanın en eksiksiz sekizinci T-Rex iskeleti' ünvanını elinde tutuyor.
En eksiksiz T-Rex iskeleti ünvanı ise, ABD Chicago, İllinois Doğal Tarihi Müzesi'nde sergilenen Sue lakaplı dinazora ait.
Barbara, Peter lakaplı bir erkek T-Rex fosiliyle beraber sergilenerek, dünyada dişi ve erkek T-Rex'lerin beraber sergilendiği ilk galerinin bir parçası olacak.
Barbara ve Peter müzeye, ismini paylaşmayan birisi tarafından geçici süreliğine bağışlandı.
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