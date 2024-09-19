Türkiye’nin sıralaması yükseldi: İşte dünyanın en güçlü 5 pasaportu!
VisaGuide.World tarafından dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı. Peki, listenin zirvesinde hangi ülke yer aldı? Türkiye’nin listenin kaçıncı sırasında?
5. Macaristan
4. İtalya
3. Fransa
2. İspanya
1. Singapur
Türkiye bu listeye 111. sıradan girdi ve 93. sıraya yükseldi.
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