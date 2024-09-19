Türkiye’nin sıralaması yükseldi: İşte dünyanın en güçlü 5 pasaportu!

Türkiye’nin sıralaması yükseldi: İşte dünyanın en güçlü 5 pasaportu!

VisaGuide.World tarafından dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı. Peki, listenin zirvesinde hangi ülke yer aldı? Türkiye’nin listenin kaçıncı sırasında?

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2024 Perşembe, 20:23
Türkiye’nin sıralaması yükseldi: İşte dünyanın en güçlü 5 pasaportu!

5. Macaristan

Türkiye’nin sıralaması yükseldi: İşte dünyanın en güçlü 5 pasaportu!

4. İtalya

Türkiye’nin sıralaması yükseldi: İşte dünyanın en güçlü 5 pasaportu!

3. Fransa

Türkiye’nin sıralaması yükseldi: İşte dünyanın en güçlü 5 pasaportu!

2. İspanya

Türkiye’nin sıralaması yükseldi: İşte dünyanın en güçlü 5 pasaportu!

1. Singapur

Türkiye’nin sıralaması yükseldi: İşte dünyanın en güçlü 5 pasaportu!

Türkiye bu listeye 111. sıradan girdi ve 93. sıraya yükseldi.

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