Erdoğan açıkladı: Pasaport zorunluluğu bir ülkede kalkıyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e Türk vatandaşları için kimlikle seyahati mümkün kılacak anlaşmayı yakın zamanda imzalayacaklarını duyurdu.

Erdoğan açıkladı: Pasaport zorunluluğu bir ülkede kalkıyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2024 - 18:09

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada Bosna Hersek'e kimlikle seyahatin mümkün olacağını açıkladı.

Bu yılın 7 ayında Bosna Hersek'i ziyaret eden turistler arasında Türk vatandaşlarının, komşu ülkeleri de geride bırakıp ilk sırada yer almasının sevindirici olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ülkelerimiz arasında kimlikle seyahati mümkün kılacak anlaşmayı yakın zamanda imzalayarak, halklarımız arasındaki beşeri münasebetleri daha da geliştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.



Etiketler: #Erdoğan #Bosna Hersek #kimlik

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