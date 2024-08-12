Tuz Gölü, 5 bin yavru flamingoya ev sahipliği yapıyor

"DEŞARJ EDİLEN TUZLU SUYLA FLAMİNGOLAR HAYATTALAR"

Fahri Tunç, BOTAŞ tarafından yapılan Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi projesi kapsamında yer alan ve yer altındaki kuyularda tuzu eritmek amacıyla Hirfanlı Barajı'ndan getirilen tatlı suyun, işlem sonrasında tuzlu su olarak göle aktarıldığını da hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Yer altına kuyulardaki suları deşarj ediyorlar. Deşarj edilen tuzlu suyla şu anda flamingolar hayattalar. Dışarıdan bir kaynak yok. Hayvanlar oradan gelen suyu takip ederek kreş noktasına ulaşan suyla yaşamlarını idame ettiriyorlar."