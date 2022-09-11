TV yayın akışı 11 Eylül 2022 Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
11 Eylül 2022 Pazar, 11:53
<p>Uzun bir haftanın ardından pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.</p> <p><strong>Bu akşam televizyonda hangi diziler var?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI    20:00 Yargı</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00 Tozluyaka</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI             20:00 Masterchef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI          20:15 Kasaba Doktoru </p> <p>ATV YAYIN AKIŞI             20:00 Gül Masalı</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI   20:00  Hababam Sınıfı</p> <p><strong>İşte, 11 Eylül Pazar günü TV yayın akışı...</strong></p>

Uzun bir haftanın ardından pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.

Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

KANAL D YAYIN AKIŞI    20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00 Tozluyaka

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI             20:00 Masterchef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI          20:15 Kasaba Doktoru 

ATV YAYIN AKIŞI             20:00 Gül Masalı

SHOW TV YAYIN AKIŞI   20:00  Hababam Sınıfı

İşte, 11 Eylül Pazar günü TV yayın akışı...

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası </p> <p>11:30 Kusursuz Kiracı</p> <p>13:45 Mahkum</p> <p>16:15 İyilik</p> <p>19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Tozluyaka</p> <p>23:45 Kusursuz Kiracı</p> <p>02: 15 Kamera Arkası</p> <p>03:00 Çiçero</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası 

11:30 Kusursuz Kiracı

13:45 Mahkum

16:15 İyilik

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Tozluyaka

23:45 Kusursuz Kiracı

02: 15 Kamera Arkası

03:00 Çiçero

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Öyle bir geçer zaman ki</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Seversin</p> <p>16:15 Elimiz Mahkum</p> <p>18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Yargı</p> <p>23:45 Yüce Thor</p> <p>01:30 Yüce Thor</p> <p>03:45 5N1K</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Öyle bir geçer zaman ki

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Seversin

16:15 Elimiz Mahkum

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

23:45 Yüce Thor

01:30 Yüce Thor

03:45 5N1K

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 Çocuktan Al Haberi</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Hababam Sınıfı</p> <p>21:45 Bizim Aile</p> <p>23:45 Ağır Romantik</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:15 Çocuktan Al Haberi

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı

21:45 Bizim Aile

23:45 Ağır Romantik

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 İki Aile</p> <p>08:00 Çizgi film kuşağı</p> <p>09:30 Kiralık Aşk</p> <p>11:00 Tülin Şahin ile Moda</p> <p>12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk</p> <p>14:00 Duy Beni</p> <p>18:45 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>23:30 Duy Beni</p> <p>02:30 Aramızda kalsın</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 İki Aile

08:00 Çizgi film kuşağı

09:30 Kiralık Aşk

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Duy Beni

18:45 Star Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Duy Beni

02:30 Aramızda kalsın

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI  </strong></p> <p>06:30 Oynat Bakalım</p> <p>07:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>10:00 Gazete Magazin</p> <p>13:00 Masterchef Türkiye</p> <p>15:15 Doya Doya Moda</p> <p>18:00 Masterchef Türkiye</p> <p>20:00 Masterchef Türkiye</p> <p>00:15 Canım Annem</p> <p>02:15 Gazete Magazin</p> <p>03:30 8X8</p>

TV8 YAYIN AKIŞI  

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 Gazete Magazin

13:00 Masterchef Türkiye

15:15 Doya Doya Moda

18:00 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

00:15 Canım Annem

02:15 Gazete Magazin

03:30 8X8

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:30 ATV'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet</p> <p>11:30 Dizi TV</p> <p>12:20 Gösteri Köpekleri</p> <p>13:35 Bizim Hikaye</p> <p>16:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Gül Masalı</p> <p>00:20 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>03:20 Nitro Rush</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:20 Gösteri Köpekleri

13:35 Bizim Hikaye

16:00 Bir Küçük Gün Işığı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gül Masalı

00:20 Bir Küçük Gün Işığı

03:20 Nitro Rush

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI  </strong></p> <p>08:05 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı)</p> <p>11:50 Enine Boyuna (Canlı)</p> <p>13:00 Balkan Ninnisi (Altyazılı)</p> <p>16:45 Yabancı Sinema "Charlie'nin Çikolata Fabrikası" (Altyazılı)</p> <p>19:00 Ana Haber (Canlı)</p> <p>20:00 Gönül Dağı</p> <p>23:30 Kasaba Doktoru (Altyazılı)</p> <p>02:15 Anadolu'da Yaşam</p> <p>03:15 Balkan Ninnisi</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI  

08:05 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Balkan Ninnisi (Altyazılı)

16:45 Yabancı Sinema "Charlie'nin Çikolata Fabrikası" (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı

23:30 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

02:15 Anadolu'da Yaşam

03:15 Balkan Ninnisi

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