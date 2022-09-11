TV yayın akışı 11 Eylül 2022 Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Uzun bir haftanın ardından pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.
Bu akşam televizyonda hangi diziler var?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Tozluyaka
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Masterchef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:15 Kasaba Doktoru
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Gül Masalı
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hababam Sınıfı
İşte, 11 Eylül Pazar günü TV yayın akışı...
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:05 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Balkan Ninnisi (Altyazılı)
16:45 Yabancı Sinema "Charlie'nin Çikolata Fabrikası" (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı
23:30 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
02:15 Anadolu'da Yaşam
03:15 Balkan Ninnisi
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