TV yayın akışı 14 Eylül 2022 Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Yeni bir haftayı ortaladığımız çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu oldu.
İşte, 14 Eylül Çarşamba günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Seversin
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 İyilik
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:45 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Mükemmel Eşleşme
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Bir Küçük Gün Işığı
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)
TRT 2 YAYIN AKIŞI 20:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Ana Haber
19:00 Ah Nerede (Yerli Sinema)
20:45 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)
22:45 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)
00:45 Aramızda Kalsın
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
04:00 Kiralık Aşk
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:20 7 Numara
08:49 Benim Adım Melek
12:00 Anadolu’da Yaşam
13:00 Masumlar Apartmanı
16:30 Yeşil Deniz
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mükemmel Eşleşme
00:10 Soluk (Yerli Sinema)
02:10 Anadolu’da Yaşam
03:00 Masumlar Apartmanı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)
21:45 Yedi Bela Hüsnü (Yerli Sinema)
23:45 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)
01:15 Yedi Bela Hüsnü (Yerli Sinema)
02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
TRT 2 YAYIN AKIŞI
08:00 Evliya Çelebi
08:30 Sade Saz
08:45 Randevu
09:00 Bir Resim Bir Hikaye
09:30 İzler Suretler
10:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
11:00 Anjelika Akbar İle Sesler
11:30 Sessizce
12:00 Hayat Sanat
12:30 Eşik
13:00 Tarih Söyleşileri
14:00 Yabancı Sinema: Ölümsüzler Köyü (Old Men Never Die)
15:30 Kültür Yolu Festivalleri
16:30 Kısa Film Kuşağı
17:00 Felsefe Söyleşileri
18:00 Hayat Sanat
18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
20:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ
20:30 Anadolu Arkeolojisi
21:00 Edebiyat Söyleşileri
22:00 Yerli Sinema: Ağustos Böcekleri ve Karıncalar
00:15 Edebiyat Söyleşileri
01:15 Yerli Sinema: Ağustos Böcekleri ve Karıncalar
03:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ
04:00 Geziyorum
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