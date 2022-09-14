TV yayın akışı 14 Eylül 2022 Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2022 Çarşamba, 11:06
<p>Yeni bir haftayı ortaladığımız çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu oldu. </p> <p>İşte,<strong> 14 Eylül Çarşamba günü</strong> TV yayın akışı...</p>

Yeni bir haftayı ortaladığımız çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu oldu. 

İşte, 14 Eylül Çarşamba günü TV yayın akışı...

<p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong>     20:00 Seversin</p> <p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI </strong>       20:00 İyilik</p> <p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI   </strong>   20:45 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)</p> <p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI    </strong>          20:00 MasterChef Türkiye</p> <p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI      </strong>     20:00 Mükemmel Eşleşme</p> <p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong>             20:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong>   20:00 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)</p> <p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI   </strong>        20:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ</p>

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Seversin

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 İyilik

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:45 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Mükemmel Eşleşme

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Bir Küçük Gün Işığı

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)

TRT 2 YAYIN AKIŞI           20:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Arka Sokaklar</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Seversin</p> <p>00:15 Üç Kız Kardeş</p> <p>03:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>05:15 Yabancı Damat</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Seversin

00:15 Üç Kız Kardeş

03:00 Gelinim Mutfakta

05:15 Yabancı Damat

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 İyilik</p> <p>22:45 Tozluyaka</p> <p>01:30 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya</p> <p>04:15 Bay Yanlış</p> <p>06:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 İyilik

22:45 Tozluyaka

01:30 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

04:15 Bay Yanlış

06:00 İnadına Aşk

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Kiralık Aşk</p> <p>18:45 Star Ana Haber</p> <p>19:00 Ah Nerede (Yerli Sinema)</p> <p>20:45 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)</p> <p>22:45 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)</p> <p>00:45 Aramızda Kalsın</p> <p>03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>04:00 Kiralık Aşk</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Ana Haber

19:00 Ah Nerede (Yerli Sinema)

20:45 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)

22:45 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)

00:45 Aramızda Kalsın

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

04:00 Kiralık Aşk

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Oynat Bakalım</p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 MasterChef Türkiye</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:45 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>02:30 Doya Doya Moda</p> <p>04:15 Canım Annem</p> <p>05:00 8X8</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:45 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Doya Doya Moda

04:15 Canım Annem

05:00 8X8

<p><strong>TRT1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>06:20 7 Numara</p> <p>08:49 Benim Adım Melek</p> <p>12:00 Anadolu’da Yaşam</p> <p>13:00 Masumlar Apartmanı</p> <p>16:30 Yeşil Deniz</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Mükemmel Eşleşme</p> <p>00:10 Soluk (Yerli Sinema)</p> <p>02:10 Anadolu’da Yaşam</p> <p>03:00 Masumlar Apartmanı</p>

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:20 7 Numara

08:49 Benim Adım Melek

12:00 Anadolu’da Yaşam

13:00 Masumlar Apartmanı

16:30 Yeşil Deniz

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mükemmel Eşleşme

00:10 Soluk (Yerli Sinema)

02:10 Anadolu’da Yaşam

03:00 Masumlar Apartmanı

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>23:20 Kingsman: Gizli Servis (Yabancı Sinema)</p> <p>01:40 Kardeşlerim</p> <p>04:40 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

23:20 Kingsman: Gizli Servis (Yabancı Sinema)

01:40 Kardeşlerim

04:40 Mutfak Bahane

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Gelin Evi</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)</p> <p>21:45 Yedi Bela Hüsnü (Yerli Sinema)</p> <p>23:45 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)</p> <p>01:15 Yedi Bela Hüsnü (Yerli Sinema)</p> <p>02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelin Evi

08:00 Bu Sabah

10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)

21:45 Yedi Bela Hüsnü (Yerli Sinema)

23:45 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)

01:15 Yedi Bela Hüsnü (Yerli Sinema)

02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

<p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Evliya Çelebi</p> <p>08:30 Sade Saz</p> <p>08:45 Randevu</p> <p>09:00 Bir Resim Bir Hikaye</p> <p>09:30 İzler Suretler</p> <p>10:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar</p> <p>11:00 Anjelika Akbar İle Sesler</p> <p>11:30 Sessizce</p> <p>12:00 Hayat Sanat</p> <p>12:30 Eşik</p> <p>13:00 Tarih Söyleşileri</p> <p>14:00 Yabancı Sinema: Ölümsüzler Köyü (Old Men Never Die)</p> <p>15:30 Kültür Yolu Festivalleri</p> <p>16:30 Kısa Film Kuşağı</p> <p>17:00 Felsefe Söyleşileri</p> <p>18:00 Hayat Sanat</p> <p>18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri</p> <p>19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta</p> <p>20:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ</p> <p>20:30 Anadolu Arkeolojisi</p> <p>21:00 Edebiyat Söyleşileri</p> <p>22:00 Yerli Sinema: Ağustos Böcekleri ve Karıncalar</p> <p>00:15 Edebiyat Söyleşileri</p> <p>01:15 Yerli Sinema: Ağustos Böcekleri ve Karıncalar</p> <p>03:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ</p> <p>04:00 Geziyorum</p>

TRT 2 YAYIN AKIŞI

08:00 Evliya Çelebi

08:30 Sade Saz

08:45 Randevu

09:00 Bir Resim Bir Hikaye

09:30 İzler Suretler

10:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

11:00 Anjelika Akbar İle Sesler

11:30 Sessizce

12:00 Hayat Sanat

12:30 Eşik

13:00 Tarih Söyleşileri

14:00 Yabancı Sinema: Ölümsüzler Köyü (Old Men Never Die)

15:30 Kültür Yolu Festivalleri

16:30 Kısa Film Kuşağı

17:00 Felsefe Söyleşileri

18:00 Hayat Sanat

18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

20:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ

20:30 Anadolu Arkeolojisi

21:00 Edebiyat Söyleşileri

22:00 Yerli Sinema: Ağustos Böcekleri ve Karıncalar

00:15 Edebiyat Söyleşileri

01:15 Yerli Sinema: Ağustos Böcekleri ve Karıncalar

03:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ

04:00 Geziyorum

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