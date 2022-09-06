Kayıp Kız (Gone Girl) filminin konusu nedir? Kayıp Kız filminin oyuncuları kimlerdir?

06 Eylül 2022 Salı, 17:23

Kayıp Kız, özgün adıyla Gone Girl, Gillian Flynn tarafından yazılan aynı adlı kitaptantan uyarlandı.

KAYIP KIZ (GONE GİRL) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ortabatı Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen hikâyede gizemli bir şekilde karısı kaybolan bir adam kısa bir sürede şüpheleri üzerine çekmektedir. Filmde sahtekarlık, medya, ekonominin evlilik üzerine etkilerini ve insanların birbirlerini algılamaları incelenmektedir.

KAYIP KIZ (GONE GİRL) OYUNCULARI KİMLERDİR?

-Ben Affleck

-Rosamund Pike

-Tyler Perry

-Carrie Coon

-Kim Dickens

-Patrick Fugit

-Missi Pyle

-Emily Ratajkowski

-Casey Wilson

-Lola Kirke

-Boyd Holbrook

-Lisa Banes

-Sela Ward

-Scoot McNairy

-Scott Takeda

-David Clennon

-Kathleen Rose Perkins

KAYIP KIZ (GONE GİRL) ÖDÜLLERİ

Film 26 Eylül 2014'te 52. New York Film Festivali'nin açılış gecesinde dünya prömiyerini yaptı. 3 Ekim'de ABD'de sinemalarda gösterime girdi. Kayıp Kız; Pike ile Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu ve Fincher ile En İyi Yönetmen dalları da dahil olmak üzere dört Altın Küre Ödülü adaylığı kazandı.



