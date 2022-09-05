Yeni dizi Bir Küçük Gün Işığı'nın konusu nedir? Bir Küçük Gün Işığı dizisinin oyuncuları ve karakterleri kimlerdir?
ATV ekranlarında bu akşam ilk defa izleyici ile buluşacak dizi Bir Küçük Gün Işığı, izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. İşte, yeni dizi Bir Küçük Gün Işığı'nın konusu nedir? Bir Küçük Gün Işığı dizisinin oyuncuları ve karakterleri kimlerdir?
ATV'nin yeni sezon dizisi Bir Küçük Gün Işığı, 5 Eylül 2022 tarihi itibariyle yani bu akşam televizyon ekranlarında seyirciyle ilk kez buluşacak. Peki, yeni dizi Bir Küçük Gün Işığı yapımı ne anlatıyor, ayrıntıları neler?
YENİ DİZİ BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI'NIN KONUSU NEDİR?
Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır.
YENİ DİZİ BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI'NIN OYUNCULARI
- Elif (Seray Kaya)
- Fırat (Berk Oktay)
- Ümran (Esra Dermancıoğlu)
- Sude (Şeyma Korkmaz)
- Tuğçe Açıkgöz
- Güneş Hayat
- Yılmaz Adam Bayraktar
- Azra Aksu
- Beren Kotan
- Gizem Ünsal
- Yiğit Yapıcı
YENİ DİZİ BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Dizinin ilk çekimleri İtalya ve İstanbul'da gerçekleşti.
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