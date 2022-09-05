Yeni dizi Bir Küçük Gün Işığı'nın konusu nedir? Bir Küçük Gün Işığı dizisinin oyuncuları ve karakterleri kimlerdir?

05 Eylül 2022 Pazartesi, 18:15

ATV'nin yeni sezon dizisi Bir Küçük Gün Işığı, 5 Eylül 2022 tarihi itibariyle yani bu akşam televizyon ekranlarında seyirciyle ilk kez buluşacak. Peki, yeni dizi Bir Küçük Gün Işığı yapımı ne anlatıyor, ayrıntıları neler?

YENİ DİZİ BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI'NIN KONUSU NEDİR?



Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır.



YENİ DİZİ BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI'NIN OYUNCULARI

Elif (Seray Kaya)

Fırat (Berk Oktay)

Ümran (Esra Dermancıoğlu)

Sude (Şeyma Korkmaz)

Tuğçe Açıkgöz

Güneş Hayat

Yılmaz Adam Bayraktar

Azra Aksu

Beren Kotan

Gizem Ünsal

Yiğit Yapıcı

YENİ DİZİ BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizinin ilk çekimleri İtalya ve İstanbul'da gerçekleşti.