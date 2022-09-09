TV yayın akışı 9 Eylül 2022 Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta sonuna adım adım yaklaşırken cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Eylül Cuma günü TV yayın akışı...
Kanal D, Fox TV, Show TV, TV8, TRT 1, ATV, TRT 2, Star TV 9 Eylül 2022 Cuma tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Recep İvedik 3
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 İyilik
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yabancı Sinema Deprem
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kasaba Doktoru
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 İyilik
23:30 Orta Sayfa
01:45 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya
04:30 Bay Yanlış
05:30 İnadına Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Recep İvedik 3
22:00 Yerli Sinema Recep İvedik 3
00:15 Yabancı Sinema Buz Kıyameti
01:30 Yabancı Sinema Buz Kıyameti
02:45 Gelinim Mutfakta
05:00 Yabancı Damat
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Deprem
22:15 Yabancı Sinema Deprem
00:20 Aramızda Kalsın
02:30 Sabahın Sultanı Seda Saya
Video Haberler
- Kamyonet motoruna tavuk sıkıştı
- Kış öncesi yorgancılarda yoğun mesai başladı
- Geleneği devam ettiriyor
- Yok böyle düğün
- 54 yıldır mesaide
- 'Çok biliyorsun ya benim ne dediğimi...'
- Bakırköy'de ikinci kata tırmanan hırsızlar kamerada
- Veterinerden hırsızlık kamerada
- Kilimlerden dekorasyon ürünü yapıyor
- Osmaniye’de kanadı kırık halde bulunan leyleğe tedavi
En Çok Okunan Haberler
-
- Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirdi
- İşte Kraliçe öldükten sonra yaşanacaklar
- Fabrika inşaatında metal platform çöktü: 1 ölü, 4 yaralı
- Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na şikayet
- Davada tutuklu sanık kalmamasına çok sert tepki
- Halkbank genel müdürünün 'gizli' üç yılı
- Viyana polisi Mesut Can Eray hakkında harekete geçti
- Kandilleri ne yaptığını açıkladı
- Ünlü şarkıcı köpek saldırısına uğradı
- Burhan İşliyen’in skandal sözleri Meclis gündeminde