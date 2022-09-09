TV yayın akışı 9 Eylül 2022 Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Hafta sonuna adım adım yaklaşırken cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Eylül Cuma günü TV yayın akışı...

Kanal D, Fox TV, Show TV, TV8, TRT 1, ATV, TRT 2, Star TV 9 Eylül 2022 Cuma tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Recep İvedik 3

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 İyilik

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yabancı Sinema Deprem

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kasaba Doktoru

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show