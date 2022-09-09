TV yayın akışı 9 Eylül 2022 Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2022 Cuma, 13:33
<p>Hafta sonuna adım adım yaklaşırken cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Eylül Cuma günü TV yayın akışı...</p> <p><strong>Kanal D, Fox TV, Show TV, TV8, TRT 1, ATV, TRT 2, Star TV 9 Eylül 2022 Cuma tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p><strong> </strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI       20:00 Recep İvedik 3</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI          20:00  İyilik</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI        20:00 Yabancı Sinema Deprem</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI             20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI              20:00 Kasaba Doktoru</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI                20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI      20:00  Güldür Güldür Show</p>

Hafta sonuna adım adım yaklaşırken cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Eylül Cuma günü TV yayın akışı...

Kanal D, Fox TV, Show TV, TV8, TRT 1, ATV, TRT 2, Star TV 9 Eylül 2022 Cuma tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

 

KANAL D YAYIN AKIŞI       20:00 Recep İvedik 3

FOX TV YAYIN AKIŞI          20:00  İyilik

STAR TV YAYIN AKIŞI        20:00 Yabancı Sinema Deprem

TV8 YAYIN AKIŞI             20:00 MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI              20:00 Kasaba Doktoru

ATV YAYIN AKIŞI                20:00 Kim Milyoner Olmak İster

SHOW TV YAYIN AKIŞI      20:00  Güldür Güldür Show

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 İyilik</p> <p>23:30 Orta Sayfa</p> <p>01:45 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya</p> <p>04:30 Bay Yanlış</p> <p>05:30 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 İyilik

23:30 Orta Sayfa

01:45 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

04:30 Bay Yanlış

05:30 İnadına Aşk

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Arka Sokaklar</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Yerli Sinema Recep İvedik 3</p> <p>22:00 Yerli Sinema Recep İvedik 3</p> <p>00:15 Yabancı Sinema Buz Kıyameti</p> <p>01:30 Yabancı Sinema Buz Kıyameti</p> <p>02:45 Gelinim Mutfakta</p> <p>05:00 Yabancı Damat</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Recep İvedik 3

22:00 Yerli Sinema Recep İvedik 3

00:15 Yabancı Sinema Buz Kıyameti

01:30 Yabancı Sinema Buz Kıyameti

02:45 Gelinim Mutfakta

05:00 Yabancı Damat

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Yerli Sinema Nasipse Olur</p> <p>02:30 Yerli Sinema Nasipse Olur</p> <p>04:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Yerli Sinema Nasipse Olur

02:30 Yerli Sinema Nasipse Olur

04:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Kiralık Aşk</p> <p>18:45 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Yabancı Sinema Deprem</p> <p>22:15 Yabancı Sinema Deprem</p> <p>00:20 Aramızda Kalsın</p> <p>02:30 Sabahın Sultanı Seda Saya</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Deprem

22:15 Yabancı Sinema Deprem

00:20 Aramızda Kalsın

02:30 Sabahın Sultanı Seda Saya

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Oynat Bakalım</p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 MasterChef Türkiye</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:30 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>02:30 Doya Doya Moda</p> <p>04:15 Canım Annem</p> <p>05:00 8X8</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:30 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Doya Doya Moda

04:15 Canım Annem

05:00 8X8

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:40 Yedi Numara</p> <p>11:55 Anadolu’da Yaşam</p> <p>13:00 Masumlar Apartmanı</p> <p>16:15 Yeliş Deniz</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Kasaba Doktoru</p> <p>23:50 Balkan Ninnisi</p> <p>03:00 Masumlar Apartmanı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:40 Yedi Numara

11:55 Anadolu’da Yaşam

13:00 Masumlar Apartmanı

16:15 Yeliş Deniz

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kasaba Doktoru

23:50 Balkan Ninnisi

03:00 Masumlar Apartmanı

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