Uluslararası sözleşme ile korunuyor... Kadıralak Yaylası’nda ‘mavi yıldız’ zamanı: Her yer mor oldu!

İstanbul’dan gelen Ayhan Aydın da, “Her nerede yaşarsak yaşayalım Tonya’ya olan aidiyetimiz başkadır. Her fırsatta da Tonya’ya gelmeye çalışıyoruz. Bu sene de yaz gelmeden bayram tatilini fırsat bilip hem akrabalarımızı hem de Kadıralak Yaylası’nda açan mavi yıldız çiçeklerini görmüş olduk” diye konuştu.