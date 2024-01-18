Doğanın kucağında huzurun adresi: Trabzon yaylaları...

2-HIDIRNEBİ YAYLASI

Hıdırnebi Yaylası, Trabzon'un doğal güzelliklerinin önde gelen bir örneğidir. 1600 metreye kadar uzanan rakımıyla serin yaz günlerinin sığınağı olan bu yayla, muhteşem manzaraları, temiz havası ve zengin flora ile ünlüdür. Ziyaretçiler, bu doğal cennette yürüyüş yapabilir, taze süt ve yöresel lezzetlerin tadını çıkarabilir ve eşsiz bir doğa deneyiminin keyfini sürebilirler. Hıdırnebi Yaylası, Trabzon'un doğa tutkunları için kaçırılmaması gereken bir destinasyondur.