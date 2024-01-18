Doğanın kucağında huzurun adresi: Trabzon yaylaları...
Trabzon, Türkiye'nin kuzeydoğusunda yer alan bu büyüleyici şehir, sahip olduğu doğal güzelliklerle dikkat çekiyor. Özellikle Trabzon yaylaları, bu şehrin doğal zenginliklerinin en çarpıcı örneklerinden biridir. Yaylalar, Karadeniz'in serin sularından gelen temiz havası, ormanların yeşil örtüsü ve sakinliğiyle adeta doğaseverlerin cenneti gibidir. Bu yazıda, Trabzon'un muhteşem yaylalarının ve bu bölgelerdeki keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerin izini sürerek, doğanın kucağında huzurun adresini keşfedeceğiz.
5-YILANTAŞ YAYLASI
Trabzon yayla turlarının popüler duraklarından biri olan Yılantaş Yaylası, Araklı’ya 30 km mesafede yer alıyor. Kolayca ulaşım sağlayabileceğiniz bu yaylada sizi harika birer tablo görünümünde manzaralar bekliyor. 2000 m yükseklikteki Yılantaş Yaylası’na giderken fotoğraf makinelerinizi yanınızdan ayırmayın ve içinizdeki doğa fotoğrafçısını ortaya çıkarmanın keyfini yaşayın. Doğanın kucağında olduğunuza göre bitki inceleme, kuş gözlemleme gibi yeni hobiler de edinebilirsiniz.
4-KARADAĞ YAYLASI
1946 m yükseklikteki Karadağ Yaylası, tertemiz havası ve yaban hayatını gözlemleyebileceğiniz eşsiz doğası ile öne çıkıyor. Oksijeni bol havası ile akciğer tedavisi görmüş hastalara önerilen yerlerden biri olan yaylaya uygun mevsimlerde minibüslerle ulaşılabiliyor. Henüz altyapı hizmetleri tamamlanmamış olan yayla da küçük bir pansiyon, bakkal, fırın ve lokanta gibi hizmetler bulunuyor.
3-SİS DAĞI YAYLASI
Trabzon ve Giresun sınırında yer alan Sis Dağı Yaylası, 1850 m yükseklikte ziyaretçilerini bekliyor. Yayla mevsiminde denk gelirseniz Trabzon’un Şalpazarı ilçesinden kalkan minibüsler ile yaylaya ulaşım sağlayabilirsiniz. Henüz altyapı hizmetlerine sahip olmayan Sis Dağı Yaylası’nda kamp deneyimi yaşayabilirsiniz. Dilerseniz seyahat tarihlerinizi ayarlayarak yaylada her yıl temmuz ayının üçüncü cumartesi günü düzenlenen Sis Dağı Şenlikleri’ne katılabilirsiniz.
2-HIDIRNEBİ YAYLASI
Hıdırnebi Yaylası, Trabzon'un doğal güzelliklerinin önde gelen bir örneğidir. 1600 metreye kadar uzanan rakımıyla serin yaz günlerinin sığınağı olan bu yayla, muhteşem manzaraları, temiz havası ve zengin flora ile ünlüdür. Ziyaretçiler, bu doğal cennette yürüyüş yapabilir, taze süt ve yöresel lezzetlerin tadını çıkarabilir ve eşsiz bir doğa deneyiminin keyfini sürebilirler. Hıdırnebi Yaylası, Trabzon'un doğa tutkunları için kaçırılmaması gereken bir destinasyondur.
1-SULTAN MURAT YAYLASI
1. Sultan Murat, 1635 yılında İkinci İran Seferi’nden dönerken ordusu ile beraber bu yaylada konaklamış ve yayla Sultan Murat Yaylası olarak anılmaya başlamış. Bu anlamda tarihi bir önem taşıyan yayla, tertemiz havası ve doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerini büyülüyor. Sultan Murat Yaylası’nda her yıl 23 Haziran’da Şehitleri Anma Günü düzenleniyor. Her yıl 20 Ağustos’ta ise Yayla Ortası Şenlikleri yapılıyor.
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