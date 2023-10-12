Ünlü şarkıcı Melek Mosso ve Serkan Sağdıç evlendi! İşte düğünden kareler...

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2023 Perşembe, 08:13
<p>Ünlü şarkıcı <strong>Melek Mosso</strong>, iki yıl beraberlik yaşadığı basketbolcu, oyuncu ve model<strong> Serkan Sağdıç</strong> ile dünyaevine girdi.</p> <p>Mersin'de nikâh masasına oturan çifti sevenleri yalnız bırakmadı. </p>

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, iki yıl beraberlik yaşadığı basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile dünyaevine girdi.

Mersin'de nikâh masasına oturan çifti sevenleri yalnız bırakmadı. 

<p>Öte yandan ünlü çiftin Mersin'de evlenmesinin sebebi ise Melek Mosso'nun bu akşam orada bir konser verecek olması. Mosso, konserden elde edilen geliri, deprem bölgesinde evlenmek isteyen çiftlere bağışlayacak.</p>

Öte yandan ünlü çiftin Mersin'de evlenmesinin sebebi ise Melek Mosso'nun bu akşam orada bir konser verecek olması. Mosso, konserden elde edilen geliri, deprem bölgesinde evlenmek isteyen çiftlere bağışlayacak.

<p>İşte ünlü çiftin nikahından kareler...</p>

İşte ünlü çiftin nikahından kareler...

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Melek Mosso Serkan Sağdıç

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