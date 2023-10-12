Ünlü şarkıcı Melek Mosso ve Serkan Sağdıç evlendi! İşte düğünden kareler...
Ünlü şarkıcı Melek Mosso, iki yıl beraberlik yaşadığı basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile dünyaevine girdi.
Mersin'de nikâh masasına oturan çifti sevenleri yalnız bırakmadı.
Öte yandan ünlü çiftin Mersin'de evlenmesinin sebebi ise Melek Mosso'nun bu akşam orada bir konser verecek olması. Mosso, konserden elde edilen geliri, deprem bölgesinde evlenmek isteyen çiftlere bağışlayacak.
İşte ünlü çiftin nikahından kareler...
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