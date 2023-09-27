Ünlü şarkıcı Melek Mosso nişanlandı!
Ünlü şarkıcı Melek Mosso, oyuncu ve model sevgilisi Serkan Sağdıç ile nişanlandı.
İkili, aile arasındaki sade nişan töreninin ardından bir de kına gecesi yaptı. Şarkıcı Melek Mosso, iki yıldır aşk yaşadığı basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
Çift, dün akşam aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı.Mosso nişanında beyaz uzun bir elbise tercih ederken Sağdıç da siyah takım elbise giydi.
İkili, nişanın ardından da kına gecesi yaptı.Melek Mosso hem nişan hem de kına gecesinden görüntüleri Instagram hesabından paylaştı.Serkan Sağdıç, Melek Mosso’nun "Kirpiklerin" isimli şarkısının klibinde rol almıştı. Klipte iki sevgiliyi oynayan ikilinin arkadaşları kısa süre içinde aşka dönüşmüştü.
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