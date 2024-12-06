Uzmanı, en çok rastlanan 8 hastalığı açıkladı

Oral, İrritabl Bağırsak Sendromunun (IBS), karın ağrısı, şişkinlik, ishal ve kabızlık gibi belirtilerle kendini gösterdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"IBS, yüzde 10 ila 20 arasında görülmektedir ve Türkiye'de de yüzde 10 ila 15 arasında yaygındır. Sindirim sistemiyle ilgili rahatsızlıklar nedeniyle yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Hipersomnia ise aşırı uyuma isteği ve uyku bozuklukları ile kendini gösteren bir hastalıktır.

Dünya genelinde yüzde 2 ila 5, Türkiye'de ise yüzde 1 ila 2 arasında görülür. Hipersomnia, özellikle depresyon ve diğer psikolojik hastalıklarla ilişkili olabilir ve doğru tedavi gerektirir. Bu hastalıkların erken teşhisi ve doğru tedavi yöntemleri ile hastaların yaşam kalitesi önemli ölçüde iyileştirilebilir. Özellikle kadınlar bu hastalıklar konusunda daha fazla risk altındadır. Bu nedenle her hastalıkta olduğu gibi erken tanı çok önemlidir."