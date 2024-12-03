Afrika ülkesinde 'gizemli' hastalık: Yüzlerce kişi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde gizemli hastalık nedeniyle 143 kişi hayatını kaybetti.

Afrika ülkesinde 'gizemli' hastalık: Yüzlerce kişi hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 03.12.2024 - 17:22

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin güneybatısında gizemli hastalık nedeniyle can kayıpları yaşanıyor.

Yerel yetkililer, Kasım ayında grip benzeri hastalık nedeniyle 143 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hastalığın bulaştığı kişilerde yüksek ateş, baş ağrısı gibi grip semptomları görüldüğü kaydedilirken sağlık görevlilerinin örnek toplamak üzere bölgeye gönderildiği kaydedildi.

Sivil toplum lideri Cephorien Manzanza konuya ilişkin açıklamasında bölgedeki durumun oldukça endişe verdiği kaydedildi.

Yerel bir epidemolog, hastalıktan en fazla etkilenenlerin kadın ve çocukların olduğunu kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), geçtiğimiz hafta hastalıkla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.


Etiketler: #Kongo Demokratik Cumhuriyeti #afrika

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