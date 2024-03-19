Uzmanı sıraladı: İş görüşmesinde kullanmaması gereken 4 ifade

Bir insan olarak kim olduğunuz konusunda dürüst olmadığınızı ya da gerçekten bir çalışan olarak daha iyi olamayacağınızı düşündüğünüzü düşünebilirler. Unutmayın, "Sizi mükemmel olmanız için işe almıyorum" diyor. "Seni bizimle birlikte büyümen için işe alıyorum." Church, bu boş ifadeler yerine, yaptığınız bir hatayı, bundan ne öğrendiğinizi ve ileriye dönük olarak nasıl geliştiğinizi örnek olarak vermenizi öneriyor.