Kütahya Belediyesi'nde işe alımlarda 'torpil' iddiası: 'MHP referanslı' liste

Yayınlanma: 16.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.01.2024 - 04:00

MHP’li Kütahya Belediyesi’nde işe alınacak personeller için bir liste hazırlandı. Söz konusu listede işe alınacak isimlerin karşısında “referans” olarak MHP’li yöneticilerin isminin yer alması işe alımlarda “torpil” uygulandığı iddiasını akıllara getirdi.

Söz konusu görüntüler hakkında açıklamalarda bulunan CHP’li meclis ruhsen Kumdalı hakkında ise Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nu (KVKK) ihlal ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Kütahya 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 12 Ocak’ta görülen davada mahkeme Kumdalı hakkında beraat kararı açıklandı.

Kararda, Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin daha önce verdiği bir karara atıf yapılarak şu ifadelere yer verildi:

“Kişinin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan, kişi toplumda yer alan diğer bireylerden ayıran ve onu niteliklerini ortaya koymaya elverişli, gerçek kişiye ait her türlü bilgilerin anlaşılması gerektiği sanıkların yalnızca isim ve soy isim belirtmekten ibaret eylemleri kişiyi tanımlamak için elverişli değildir."

ETİK VURGUSU

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Kumdalı, “KVKK, ne yazıktır ki çoklukla amacı dışında kullanılarak gerçeklere erişimin engellenmesi amacı içinde yürürlüğe sokuluyor. Yaşadığımız olayda, belediyenin işe alımlarında yaşanan olayları örtbas edebilmek, gizlilik içinde gerçekleştirebilmek ve benzer çıkışları engellemek amacıyla başvurduğu bu yöntem, bu kez de hukukun üstünlüğü ile sonuçsuz kalmıştır. Benzer olaylara karşı oluşabilecek itirazları engelleme amacıyla bu tür uygulamalara başvurulmasını önleyecek bu örnek hukuk kararını sevinçle karşıladık” dedi.

Belediyelerin halka hesap verme zorunluluğu olan kamu kuruluşlarından olduğunu ifade eden Kumdalı, “Belediyelerin verdikleri kararlarında şeffaflık hesap verebilirlik temel unsur olarak kabul edilmeli. Bu temel unsurlara aykırı davranışlar sadece kamu hizmetine değil, demokrasiye de zarar veren nepotizmin çok ciddi bir etik sorun olarak algılanması gerektiğini bu dava herkese yeniden hatırlatmıştır” ifadelerini kullandı