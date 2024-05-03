Uzmanından 'bahar alerjisi' uyarısı

“ÇOCUKLAR OYUN OYNARKEN GÖZLÜK TAKABİLİR”

Uzm. Dr. Çetin, alerjenlerden korunmak için şu tavsiyelerde bulundu:

“Polen sezonunda çocuklar dışarıda oynarken gözlük takabilir, dönüşte ellerini yüzlerini yıkayıp, kıyafetlerini değiştirebilirler. Mümkün olduğunca sabah saatlerinde evden çıkılmamalı, evler bu saatlerde havalandırılmamalıdır. Klima kullanılıyorsa polen filtreleri düzenli olarak değiştirilmelidir.

Bu sezonda çamaşırlar dışarıda kurutulmamalıdır. Evde toz ve akarlara karşı önlem almak için yatak ve yastık kılıflarını düzenli olarak haftada bir kere en az 60 derecede yıkamak faydalı olabilir.

Çocukların odasında toz tutabilecek halı, pelüş oyuncak, yün içerikli eşyalar kullanılmamalıdır. Evi nemlendirmek için ısı kaynaklarının üzerine ıslak havlu, su kapları koyulmamalı, buhar yapılmamalıdır. Unutmayın, çocuklarda alerji belirtileri ciddi olabilir ve uygun tedaviyle kontrol altına alınabilir. Çocuğunuzun sağlığı için alerjiye dair herhangi bir şüpheniz varsa, bir uzmana danışmaktan çekinmeyin.”