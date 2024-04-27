Yayınlanma: 27.04.2024 - 09:52

Güncelleme: 27.04.2024 - 09:52

Mevsimsel geçişler nedeniyle hastalıklara yakalanan yurttaşlar hastalıklarının sebebini sosyal medyada araştırıyor. Bahar ayarlarının da en rahatsız edici hastalığı polen alerjisi olarak biliniyor. Peki, Polen alerjisi nedir? Polen alerjisinin belirtileri neler? Polen alerjisinden korunma yolları nelerdir?

POLEN ENERJİSİ NEDİR?

Mevsimsel alerjilerin en yaygınlarından biri olan polen alerjisi, bitkiden bitkiye rüzgar, kuşlar, böcekler veya diğer hayvanlar tarafından taşınan ince sarımsı bir toz olan polenlerin solunmasından kaynaklı olarak ortaya çıkan, hapşırma ve burun tıkanıklığı gibi semptomlara neden olan bir alerjen türüdür. Polen türü alerjen yapısı bulunan maddeler vücuda girdiği anda bağışıklık sistemi bu maddeleri tehdit olarak algılar ve alerjiniz varsa vücut kimyasallar salarak semptomlara neden olur. Bunların yanında vücut polene karşı konjonktivit (göz nezlesi), nezle, ürtiker ve astım geliştirebilir.

POLEN ALERJİSİ BELİRTİLERİ NELER?

Herkesin bağışıklık sistemi farklı olduğundan polen alerjileri çeşitli belirti ve semptomlara sebep olabilir. Yılın belli zamanlarında özellikle bahar aylarında sıklıkla polenin bulunduğu havayı soluduğunuzda şu belirtileri gösterecek olursanız polen alerjiniz olduğu söylenebilir:

Burun akıntısı

Burun tıkanıklığı

Burun kaşıntısı

Gözlerde sulanma

Hapşırma

Gözde şişlik ve kaşıntı

Boğaz kaşıntısı

Hırıltı

Öksürük

Sinüslerde baskı

Tat ve koku duyularında azalma

Vücudun geliştirdiği bu belirtiler aslında polenden korunmaya karşı kendisinin geliştirdiği durumlardır. Vücut polene karşı savaşırken histamin adı verilen madde salınımı yaparak antikor üretir. Antikorlar salgıda artışa ve mukozalar şişmesine ve damarların genişlemesine neden olur. Öksürükle beraber bu maddenin dışarıyı atılması için savaşır.

POLEN ALERJİSİNDEN KORUNMA YOLLARI NELER?

Polen alerjilerini geçirmenin en önemli yolu doğrudan oluşabilecek polen maruziyetini azaltmak olacaktır. Bunların yanında polen alerjisini geçirme için şu yöntemlerden yararlanabilirsiniz: