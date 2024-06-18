Eski Salgın Kontrol Merkezi müdüründen kuş gribi açıklaması

Yayınlanma: 18.06.2024 - 12:39

Güncelleme: 18.06.2024 - 12:39

İnsanlığı son yüzyılda vuran dört büyük grip salgınının, 1918'deki İspanyol gribi ve 2009'daki domuz gribi de dahil olmak üzere, bir kuş gribi virüsüyle başladığı düşünülüyor.

Birçok influenza virüsü dünya genelinde yabani kuş popülasyonlarını etkilese de bunların çoğu insanlar için ciddi bir risk oluşturmaz, ancak bir kuş gribi türü, yeni bir mutasyona uğradığında veya başka bir ev sahibi türe geçtiğinde büyük sorunlar baş gösterebilir.

YENİ PANDEMİ KAPIDA İDDİASI

Son zamanlarda, H5N1 influenzasının, yabani ve evcil kuşlar ile birçok farklı memeli türü arasında eşi benzeri görülmemiş bir hızla yayılması sebebiyle başka bir pandeminin çıkacağına dair korkular arttı.

ABD Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) eski direktörü virolog Robert Redfield 14 Haziran’da TV kanalı NewsNation'a yaptığı açıklamada uyarılarda bulundu.

Redfield, verdiği demeçte, "Bir gün bir kuş gribi salgını yaşayacağımızı düşünüyorum, bu mesele daha çok bir kuş gribi salgınını ne zaman yaşayacağımızla ilgili" dedi.

Redfield, 2019'dan bu yana ABD'de enfekte olan memeli hayvanların sayısında istikrarlı bir artış olduğunu ve son eklenenlerle birlikte toplam sayının 27 farklı türe ulaştığını ekledi.

‘İNSANLARA DAHA FAZLA ETKİ EDECEK’

Redfield, "H5N1, gittikçe daha farklı memelilere bulaştıkça reseptör kullanımını değiştiriyor, yunuslar, foklar, ayılar, kutup ayıları, tilkiler, rakunlar ve kediler için farklı reseptörleri nasıl kullanacağını öğreniyor. Yani, virüs pek çok mutasyon geçiriyor ve bu yeni reseptörleri öğrendikçe insanlara daha fazla etki edecek" diye sözlerine devam etti.

ABD'nin çeşitli eyaletlerinde, çiftliklerdeki büyükbaş hayvanlarda görülen salgınlar, virüsün çiftlik kedilere ve üç insana yayıldığını gösterdi. Virüs partikülleri, sığır eti ve sütte de tespit edilmiş olsa da uzmanlar, gıda arzının güvenli olduğunu ve genel halk için riskin düşük olduğunu vurguladı.

Yakın zamanda, Meksika'da görülen bir insan H5N2 enfeksiyonu, bu virüslerden herhangi birinin memeliler için oluşturabileceği riski gözler önüne serdi. Uzmanlar, dünyanın en ücra köşelerine bile yayıldığı için H5N1'e dikkat kesilmiş durumda.

HENÜZ İNSANLAR ARASINDA BİR SALGIN YOK

Şu anda, virüsün henüz insandan insana yayılma yeteneği geliştirdiğini gösteren bir kanıt yok. Şimdiye kadar gördüğümüz az sayıdaki insan bulaşı, enfekte hayvanlarla çok yakın temasta bulunan kişilerde görülen münferit olaylardı. Ancak bu durum bazı ülkelerin şimdiden önlem almasını engellemedi.

Avrupa Birliği'nin H5N8'e dayalı büyük bir aşı siparişi vermesinin ardından Finlandiya risk altındaki insanları aşılamaya başlayan ilk ülke olmaya hazır görünüyor ve diğer ülkeler de benzer adımlar atmaya hazırlanıyor.