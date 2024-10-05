Uzmanlar uyarıyor: Herkes bu hatayı yapıyor! Asla yıkanmaması gereken 5 besin

Yiyeceklerin temizliği sağlık açısından büyük önem taşır, ancak bazı besinleri yıkamak sağlık risklerine yol açabilir. Uzmanlara göre, doğru tüketim için yıkanmaması gereken 5 önemli besin var. İşte o besinler ve neden o besinlerin yıkanmaması gerektiği!