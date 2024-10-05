Uzmanlar uyarıyor: Herkes bu hatayı yapıyor! Asla yıkanmaması gereken 5 besin

Uzmanlar uyarıyor: Herkes bu hatayı yapıyor! Asla yıkanmaması gereken 5 besin

Bazı besinler yıkandığında sağlığa zarar verebilir ya da besin değerini kaybedebilir. Uzmanlar, bu 5 besini yıkamadan tüketmenin daha güvenli ve doğru olduğunu belirtiyor.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2024 Cumartesi, 10:51
Uzmanlar uyarıyor: Herkes bu hatayı yapıyor! Asla yıkanmaması gereken 5 besin

Yiyeceklerin temizliği sağlık açısından büyük önem taşır, ancak bazı besinleri yıkamak sağlık risklerine yol açabilir. Uzmanlara göre, doğru tüketim için yıkanmaması gereken 5 önemli besin var. İşte o besinler ve neden o besinlerin yıkanmaması gerektiği!

Uzmanlar uyarıyor: Herkes bu hatayı yapıyor! Asla yıkanmaması gereken 5 besin

YUMURTA

Yumurtalar, doğal koruyucu bir kaplama ile gelir. Yıkandığında bu kaplama zarar görür ve bakterilerin kabuk aracılığıyla içeri girmesine neden olabilir.

Uzmanlar uyarıyor: Herkes bu hatayı yapıyor! Asla yıkanmaması gereken 5 besin

MANTAR

Mantarlar suyu hızla emer ve yıkandığında dokuları yumuşar, lezzetlerini kaybederler. Bunun yerine nemli bir bezle silinmeleri önerilir.

Uzmanlar uyarıyor: Herkes bu hatayı yapıyor! Asla yıkanmaması gereken 5 besin

BALIK 

Balığı yıkamak, zararlı bakterileri su damlacıklarıyla mutfağa yayabilir. Bu bakteriler pişirme sırasında ölür, bu yüzden yıkamaya gerek yoktur.

Uzmanlar uyarıyor: Herkes bu hatayı yapıyor! Asla yıkanmaması gereken 5 besin

MAKARNA

Makarna yıkandığında yüzeyindeki nişasta kaybolur ve sosun makarnaya yapışması zorlaşır.

Uzmanlar uyarıyor: Herkes bu hatayı yapıyor! Asla yıkanmaması gereken 5 besin

TAVUK 

Tavuğu yıkamak, bakterileri mutfak tezgahlarına yayabilir. Pişirme işlemi bakterileri yok etmek için yeterlidir.

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