Van Gölü havzasının misafir kuşları göçe başladı

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2022 Cumartesi, 13:33
<p>Yaz boyunca Van Gölü havzasındaki sulak alanlarda misafir olan başta flamingolar olmak üzere birçok kuş türü, havanın soğumasıyla kışı geçirecekleri sıcak bölgelere göç etmeye başladı. </p>

Yaz boyunca Van Gölü havzasındaki sulak alanlarda misafir olan başta flamingolar olmak üzere birçok kuş türü, havanın soğumasıyla kışı geçirecekleri sıcak bölgelere göç etmeye başladı. 

<p>Göçmen kuşların kilometrelerce süren göç yolculuğunda en önemli konaklama merkezlerinden Van Gölü havzası, 240'a yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyor.</p>

Göçmen kuşların kilometrelerce süren göç yolculuğunda en önemli konaklama merkezlerinden Van Gölü havzası, 240'a yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

<p>Üreme ve kuluçka dönemlerini Van'da geçiren birçok kuş türü havanın soğumasıyla sıcak bölgelere göç ederken, kuzey ülkelerinden yaban ördeği ve kazı gibi türler de kışı geçirmek için Van Gölü havzasına akın ediyor. </p>

Üreme ve kuluçka dönemlerini Van'da geçiren birçok kuş türü havanın soğumasıyla sıcak bölgelere göç ederken, kuzey ülkelerinden yaban ördeği ve kazı gibi türler de kışı geçirmek için Van Gölü havzasına akın ediyor. 

<p>Konakladıkları alanlarda oluşturdukları görüntülerle doğaseverlerden de ilgi gören kuşların gruplar halinde kış boyunca konaklayacakları bölgelere göçü, fotoğraf tutkunları ve kuş gözlemcileri tarafından kayıt altına alınıyor.</p>

Konakladıkları alanlarda oluşturdukları görüntülerle doğaseverlerden de ilgi gören kuşların gruplar halinde kış boyunca konaklayacakları bölgelere göçü, fotoğraf tutkunları ve kuş gözlemcileri tarafından kayıt altına alınıyor.

Van gölü Van kuş

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