Variety 2023'ün en iyi filmlerini açıkladı
Variety dergisi sinema yazarı Peter Debruge, yılın en iyi filmlerini listeledi.
NTV'nin aktardığına göre 2023'ün yılının en iyi 10 filmi şöyle...
10. THE TASTE OF THINGS
19. yüzyılın sonlarına doğru Fransa'da geçen film, ünlü şef Dodin Bouffant'ın kişisel aşçısı ve sevgilisi Eugénie ile ilişkisine ışık tutuyor. Başrolleri Benoît Magimel ve Juliette Binoche paylaşıyor.
9. THE HOLDOVERS
Alexander Payne'in yönettiği film, üç farklı insanın New England'da iki hafta boyunca yoğun kar altında komik serüvenler paylaşmasını konu alıyor.
8. MAY DECEMBER
Natalie Portman ve Julianne Moore'un başrolleri paylaştığı filmin senaryosunu Samy Burch kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Todd Haynes oturuyor.
7. ORIGIN
Isabel Wilkerson'ın yazdığı "Caste: The Origins of Our Discontents" kitabına dayanan film, Ava DuVernay imzası taşıyor.
6. ANATOMY OF A FALL
Film, Sandra, Samuel ve 11 yaşındaki oğulları Daniel karakterlerinin etrafında dönüyor. Sandra'nın, evlerinin önünde ölü bulunan eşi Samuel'i öldürmekle suçlanmasını konu alan film, Cannes Film Festivali'nde prestijli Altın Palmiye ödülünü kazandı.
5. THE MONK AND THE GUN
Pawo Choyning Dorji'nin yazdığı, yönettiği filmde; Tandin Wangchuk, Deki Lhamo, Pema Zangmo Sherpa, Tandin Sonam, Harry Einhorn, Choeying Jatsho, Tandin Phubz, Yuphel Lhendup Selden ve Kelsang Choejay başrolleri paylaşıyor.
4. PAST LIVES
Film, birbirine derinden bağlı iki çocukluk arkadaşı olan Nora (Greta Lee) ve Hae Sung (Teo Yoo), birbirlerinden ayrıldıktan 20 yıl sonra yeniden bir araya gelmelerini anlatıyor.
3. CHICKEN FOR LINDA!
Chiara Malta ve Sébastien Laudenbach tarafından yönetilen bu animasyon filmi, genel grevin ortasında umutsuzca bir tavuk arayışına giren Linda ve annesi Paulette'in hikayesini konu ediyor.
2. OPPENHEIMER
Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" filmi, Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanıyor.
1. POOR THINGS
Başrolünde Emma Stone kadrosunda Mark Ruffalo, Ramy Youssef, Jerrod Carmichael ve Christopher Abbott gibi isimlerin yer aldığı film, Venedik Film Festivali'nde gösteriminin ardından 8 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı. Film, "yılın en iyi filmi" olarak nitelendiriliyor.