Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı filminin konusu ne? Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı filminin oyuncuları kim?
Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı (Ice Age: Dawn of the Dinosaurs) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı filminin konusu ne? Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı filminin yönetmen koltuğunda Carlos Saldanha , Mike Thurmeier oturuyor. Senaristliğini Michael Berg, Peter Ackerman, Jason Carter, Mike Reiss ve Yoni Brenner üstleniyor. Peki, Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı filminin konusu ne? Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı filminin oyuncuları kim?
BUZ DEVRİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Scrat yine asla ele geçiremediği meşe palamudunun, (ve bu sefer belki aşkın da) peşindedir. Manny ve Ellie yavruları minik mamutun doğmasını beklemektedirler. Miskin Sid, bulduğu dinozor yumurtalarından çıkan yavrularla kendine geçici bir aile kurar fakat bu, Sid için pek de iyi olmayacaktır. Kılıç dişli kaplan Diego da arkadaşlarıyla ilişkisinde çok yumuşak bir tavır sergileyip sergilemediğini sorgulamaktadır. Sid’i başına aldığı belalardan kurtarmak için çıktıkları yolculukta kendilerini birden gizemli bir yeraltı dünyasında bulan ekip, karşılaştıkları dinozorlar, aklını kaçırmış gibi duran değişik hayvan türleri, yeni bir bitki örtüsü ve tek gözlü, acımasız dinozor avcısı gelincik Buck ile heyecan dolu ve bir o kadar da eğlenceli bir maceranın ortasında kalırlar. Tarihin en cesur kahramanları Manny, Sid, Scrat, Scratiye, Diego, Buck ve arkadaşları başka hiçbir memelinin cesaret edemeyeceği yerlere gidiyor, maceraya hazır olun.
BUZ DEVRİ FİLMİNİ KİMLER SESLENDİRDİ?
Ali Poyrazoğlu - Manny
Yekta Kopan - Sid
Haluk Bilginer - Diego
Altan Erkekli - Mrs. Gordon
Queen Latifah - Ellie
Seann William Scott - Crash
Bill Hader - Gazelle
John Leguizamo - Sid
BUZ DEVRİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.
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