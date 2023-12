3. Uluslararası Haliç Goldenhorn Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu!

Yayınlanma: 09.12.2023 - 19:48

Güncelleme: 09.12.2023 - 19:48

5-8 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen 3. Uluslararası Haliç Goldenhorn Film Festivali'nde 20 farklı ülkeden gelen 45 film, Uzun Metraj Kurmaca, Kısafilm Kurmaca, Belgesel Uzun Metraj, Belgesel Kısafilm, Deneysel Kısafilm ve Animasyon Kısafilm kategorilerinde ücretsiz olarak gösterildi.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ VERİLEN 'AKADEMİK ÖDÜL'

Festival akademisyenler tarafından Türkiye’de ilk kez verilen Akademik Ödül ile dikkat çekti. Bilimsel ve kalıcı katkılar sağlamak amacıyla sinemanın temel yapısına dayalı, teknik ve kuramsal özellikleriyle değerlendirilen bu ödülün jürisinde Prof. Dr. Okan Ormanlı, Prof. Dr. Deniz Yengin, Doç. Dr. Begüm Aylin Önder, Doç. Dr. Kenan Duman ve Dr. Öğr. Üyesi Rabia Zamur Tuncer yer aldı.

Değerlendirmeler sonucunda Akademik Ödül, Sezgin Cengiz ve Şiyar Gedik’in yönettiği “Tebessüm” filmine Prof. Dr. Okan Ormanlı tarafından takdim edildi.

Jüri Başkanı Engin Ayça’nın festival ve değerlendirilen filmler hakkındaki konuşmasının ardından ödüller sahiplerini buldu.

Festivalde görev alan ana jüri üyeleri şunlardı:

Juri Başkanı Engin Ayça, Yönetmen Nathan Buck, Yönetmen Abdou El Mesnaoui Nassib, Yönetmen Narges Abyar, yapımcı Yönetmen Mehmet Güleryüz, Yönetmen, Akademisyen Ceyhan Kandemir, Yönetmen Can Ulkay. Belgesel film jürisinde ise; Akademisyen, yönetmen Ümit Sari, yönetmen Kamran Rasoolzadeh, Gazeteci, Yönetmen Maria Gavriilidi, Akademisyen, yönetmen, yapımcı Zehra Yiğit, Yönetmen Aysun Akyüz görev almıştı. Kısafilm, Animasyon ve Deneysel film jürilerinde ise Kurgucu Ahmet Alan, Fotografçı Ljdia Musso, yönetmen Giuseppe Arcieri, Gazeteci, Yazar, Akademisyen Dr. Hakan Salih Dikmen, ve Ayşe Erbulak (Oyuncu-Yazar-Çevirmen).

Festivalin kazananları ise şu şekilde:

Animasyon Kısafilm:

• En İyi Film: “Wald” / Christian Groen / Amerika Birleşik Devletleri

• Jüri Özel Ödülü: “Shakespeare for all Ages” / Hannes Rall / Almanya

Deneysel Kısafilm:

• En İyi Film: “Knife, Chocolate” / Hooshmand Varaei / İran

• Jüri Özel Ödülü: “My Digital Truth” / Swen Werner / Birleşik Krallık

Belgesel Kısafilm:

• En İyi Film: “The Best Day In My Life” / Semih Sağman / Türkiye

• Jüri Özel Ödülü: “I am Kanaka” / Genevieve Sulway / Birleşik Krallık, “Umutsuz bir kadın hikayesi” / Mehmet Akif Ersöz / Türkiye

Belgesel Uzun Metraj:

• En İyi Film: “The moment remains” / Ebru Şeremetli / Türkiye

• Jüri Özel Ödülü: “I set my eyes on the mountain” / Serdar Güven / Türkiye, “Anne Türkler geliyor ‘İki Tarih Arasında’” / Kurtuluş Özgen & Hasan Özgen / Türkiye

Kısafilm Kurmaca:

• En İyi Film: “The Nocturne” / Fan Xun Lilac / Singapur

• Jüri Özel Ödülü: “On the Road” / Özge Uçar Çığşar / Türkiye

Uzun Metraj Kurmaca:

• Seyirci Özel Ödülü: “Virane” / İlkan Devrim Dinc / Türkiye

• Jüri Özel Ödülü: “Le réveil de l’instinct” / Abdelwaheb Bouden / Tunus, “En İyi Sanat Yönetmeni” / “Dito” / Takashi Yuki / Japonya, “En iyi Kurgu” / “Aynı Masanın Etrafında” / Zeynep Üstünipek & Burak Kum, “En İyi Kadın Oyuncu” / “Push Pause” / Nairu Yamamoto / Japonya, “En İyi Erkek Oyuncu” / “Tebessüm” / Onur Buldu / Türkiye, “En İyi Görüntü Yönetmeni” / “Push Pause” / Ryuto Iwabuchi / Japonya, “En İyi Senaryo” / “Aynı Masanın Etrafında” / Zeynep Üstünipek & Burak Kum, “En İyi Yönetmen” / “Tebessüm” / Sezgin Cengiz- Şiyar Gedik / Türkiye.