Yağışlarla debisi yükselen Kırkmerdiven Şelaleleri'ne doğa gezileri başladı

Yaklaşık 3 bin rakımlı Munzur Dağları'nın arasında bulunan Kırkmerdiven Şelaleleri de eriyen kar suları ve yağışların etkisiyle daha coşkulu akmaya başladı.

El değmemiş doğasıyla ilgi çeken şelaleler ve çevresi, bugünlerde günübirlik turlarla çevre illerden gelen doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor.