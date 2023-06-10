Yağışlarla debisi yükselen Kırkmerdiven Şelaleleri'ne doğa gezileri başladı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ilkbahar yağışları ve eriyen kar sularıyla debisi yükselen Kırkmerdiven Şelaleleri ve çevresi, el değmemiş doğasıyla gezi gruplarını ağırlıyor.
Sarp dağların arasında kurulu Ovacık'ta, kurak geçen kış mevsiminin ardından baharda etkili olan yağışlarla doğa canlandı.
İlçede yağışların bolluğuyla meralarda ot verimliliği arttı, yeraltı su kaynakları ile dağlardaki şelale ve buzul göllerin debisi yükseldi.
Yaklaşık 3 bin rakımlı Munzur Dağları'nın arasında bulunan Kırkmerdiven Şelaleleri de eriyen kar suları ve yağışların etkisiyle daha coşkulu akmaya başladı.
El değmemiş doğasıyla ilgi çeken şelaleler ve çevresi, bugünlerde günübirlik turlarla çevre illerden gelen doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor.
Araçlarıyla ilçedeki Gözeler köyüne gelen ziyaretçiler, gerekli hazırlıklarını yaptıktan sonra şelalelere doğru gruplar halinde yürüyüşe başlıyor.
Rotaları boyunca zorlu patikalardan geçen doğa ve fotoğraf tutkunları, yaklaşık 3 saatlik seyahatin ardından şelalelerin bulunduğu alana ulaşıyor.
Dört farklı noktada yer alan şelaleleri sırasıyla gezen ziyaretçiler, doğayla iç içe güzel vakit geçiriyor.
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