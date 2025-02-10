Yapay zekaya sorduk: 3. Dünya Savaşı'na yol açabilecek 10 olası faktör

Tarih boyunca büyük savaşlar, siyasi, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin yanı sıra jeopolitik gerilimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Günümüzde küresel barışın korunması için birçok diplomatik çaba harcanıyor olsa da, çeşitli faktörler dünyanın bir kez daha büyük çaplı bir çatışmaya sürüklenme riskini barındırıyor. İşte bilimsel ve stratejik analizlere dayanarak, 3. Dünya Savaşı'na yol açabilecek 10 olası senaryo.