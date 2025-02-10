Yayınlanma: 10.02.2025 - 10:43

Güncelleme: 10.02.2025 - 10:43

Yedi Yıl Savaşı ya da Yedi Yıl Harbi, Avrupa'nın güçlü devletleri arasında, 1756-1763 yılları arası yaşanmış bir dizi askeri çatışmadır. Peki, Yedi Yıl Savaşı nedir? Yedi Yıl Savaşı nedenleri ve sonuçları nelerdir? Yedi Yıl tarafları

7 YIL SAVAŞLARI NEDİR?

7 Yıl savaşları Avrupa devletleri arasında yaşanan ve 7. yıl boyunca süren savaşlardır. Avusturya Veraset savaşları Fransa ve Prusya'nın üstünlüğü ile sona ermiş ve sonucunda Ekslaşapel Antlaşması imzalanmıştır. Ama bu sonuç iki tarafı da memnun etmemiş ve taraflar tekrar savaş hazırlıklarına başlamıştır. İngiltere ve Prusya arasında ittifak kurulmasının karşılığı olarak Fransa, Avusturya-Habsburglar ile ittifak kurulmuştur ve Almanya toprakları üzerinde Avusturya Prusya arasında rekabet de ilerlemiştir.

7 YIL SAVAŞLARI TARİHİ, NEDENLERİ VE SONUÇLARI NELERDİR?

Bu savaşta Prusya Kralı ilk saldırıyı yapmış ve Avusturya'yı parçalamayı amaçlamıştır. Kral daha sonra Saksonya'nın merkezi Dresden'e saldırarak kenti almış ve Prag çatışmasında Avusturya'yı yenilgiye uğratmıştır.

7 yıl savaşlarının en büyük nedenleri İngiltere ve Fransa için sömürge yarışı, deniz üstünlüğü iken Avusturya ve Prusya için Orta Avrupa'da hegemonyası olmuştur. Bu savaşların sonuçları ise şunlardır:

- Fransa ekonomik ve politik açıdan zayıflamıştır.

- Kuzey Amerika ve Hindistan sömürgeleri ise İngiltere'ye geçmiştir. Ardından Fransız ihtilali başlamıştır.

- Paris Antlaşması ile İngiltere geniş sömürgeler elde etmiş ve dünyanın en güçlü sömürge imparatorluğu haline gelmiştir.

- Huberttusburg Antlaşması ile Silezya Prusya'ya bırakılmıştır. Böylelikle Avrupa'nın en kuvvetli kara devleti haline gelmiştir.