Yargı dizisi son bölümüyle reytinglerde zirvenin sahibi oldu

BU DEPODAN ÇIKIŞ YOK

Yargı final sahnesi ile de çok konuşuldu. Eren yaptığı plan doğrultusunda Rıdvan’ın dükkanına gitti ve girişte emniyetle telefonla konuşuyormuş gibi yaparak Ferdi’nin adresini bulduklarını Rıdvan’a duyurdu. Eren’in arkasından büyük panik yaşayan Rıdvan hemen Ferdi ile buluştu. Ormanlık alana giden ikili Ferdi’nin teslim olacağım demesi üzerine tartıştı ve Rıdvan Ferdi’yi öldürdü. Bu esnada onları takip eden Eren Rıdvan’a bayıltarak onu bir evin deposuna taşıdı.