Yargı dizisindeki organ bağışı! Bu sahnesi umut oldu!
Yargı dizisindeki organ bağışı!
Uluslararası 51. Emmy Ödüllerinde Türkiye’yi temsil eden Yargı dizisi organ bağışı sahnesi ile umut oldu. Dizinin organ bağışı sahnesinden etkilenen bir hasta vefatından önce bağışladığı böbreğiyle 35 yıldır böbrek hastalığı ile mücadele eden Kenan Kayaalp’a yaşam kaynağı oldu.
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