Yargı dizisindeki organ bağışı! Bu sahnesi umut oldu!

Abone Ol google-news

Yargı dizisindeki organ bağışı!

DHA
07 Ocak 2024 Pazar, 18:05

Uluslararası 51. Emmy Ödüllerinde Türkiye’yi temsil eden Yargı dizisi organ bağışı sahnesi ile umut oldu. Dizinin organ bağışı sahnesinden etkilenen bir hasta vefatından önce bağışladığı böbreğiyle 35 yıldır böbrek hastalığı ile mücadele eden Kenan Kayaalp’a yaşam kaynağı oldu.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler