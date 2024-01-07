Yargı dizisindeki organ bağışı! Bu sahnesi umut oldu!

07 Ocak 2024 Pazar, 18:05

Uluslararası 51. Emmy Ödüllerinde Türkiye’yi temsil eden Yargı dizisi organ bağışı sahnesi ile umut oldu. Dizinin organ bağışı sahnesinden etkilenen bir hasta vefatından önce bağışladığı böbreğiyle 35 yıldır böbrek hastalığı ile mücadele eden Kenan Kayaalp’a yaşam kaynağı oldu.