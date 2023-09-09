Yıllar önce Türkiye'de yaşamış ancak şimdi ise nesli tükenen hayvanlar
Türkiye, muhteşem doğal güzelliklere ve benzersiz biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapmış bir ülke olarak bilinir. Ancak, çevresel tehditler, habitat kaybı ve avlanma nedeniyle bazı özel ve endemik hayvan türlerinin nesli tükendi. İşte Türkiye'de yaşamış ve kaybolmuş önemli hayvan türüleri...
ANADOLU PARSI
Bir zamanlar Güneydoğu Anadolu'nun sembolü olan Anadolu parsı, avcılık ve yaşam alanlarının kaybı nedeniyle artık gözlemlenmiyor.
GÖKKUZGUN
Zekalarıyla tanınan gökkuzgunlar, kimyasal kirliliğin ve habitat kaybının kurbanı oldu.
ÇIKRIKÇIN
Çıkrıkçınlar, Türkiye'nin sulak alanlarında göçmen olarak yaşardı. Ancak habitat kaybı ve avcılık nedeniyle nesilleri tükendi.
ÇİZGİLİ FOK
Karadeniz'in güzel canları olan çizgili foklar, deniz kirliliği ve avcılık nedeniyle kayboldu.
AKDENİZ FOKU
Türkiye'nin sahil bölgelerinde yaşayan Akdeniz foku, deniz kirliliği ve avcılık nedeniyle nesli tükendi.
KARA LEYLEK
Kara leylek, Türkiye'nin gökyüzünde nadir görülen türlerden biriydi. Ancak avcılık ve habitat kaybı, sayılarının azalmasına neden oldu.
TEPELİ PELİKAN
Türkiye'nin sulak alanlarının güzel sakinleri olan tepeli pelikanlar, deniz kirliliği ve avcılık nedeniyle artık yok.
KAFKAS İBRİĞİ
Kafkas ibriği, Türkiye'nin kuzeydoğusunda endemik bir türdü. Ancak habitat kaybı ve avcılık, bu güzel dağ keçisinin kaybedilmesine neden oldu.
ANADOLU SİNCABI
Ormanların küçük bekçisi olarak bilinen Anadolu sincabı, habitat kaybı ve avcılık nedeniyle nesli tükendi.
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