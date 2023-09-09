Yıllar önce Türkiye'de yaşamış ancak şimdi ise nesli tükenen hayvanlar

Türkiye, muhteşem doğal güzelliklere ve benzersiz biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapmış bir ülke olarak bilinir. Ancak, çevresel tehditler, habitat kaybı ve avlanma nedeniyle bazı özel ve endemik hayvan türlerinin nesli tükendi. İşte Türkiye'de yaşamış ve kaybolmuş önemli hayvan türüleri...