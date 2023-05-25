Dünyanın ilk hayvanı keşfedilmiş olabilir

Yayınlanma: 25.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 25.05.2023 - 07:00

Kaynak:Wikipedia

Araştırmacılar, Dünya'nın ilk çok hücreli hayvanların hangileri olduğuna ve nasıl göründükleri sorusuna yanıt buldu.

Bilim insanları yıllardır Latince adı Porifera olan süngerlilerin, ilk hayvan unvanına en yakın canlılar olduğunu düşünüyordu. Zira anatomileri son derece basit olan süngerlerin bir sinir sistemi bile yok.

Independent Türkçe'nin haberine göre, yeni elde edilen verilerden sonra bu durum değişmiş olabilir.

Hakemli bilimsel dergi Nature'da yayımlanan yeni araştırmaya göre, tarak denizanası karmaşık bir sinir sistemine sahip olmasına rağmen "ilklik" unvanını kazanabilir.

Bilimsel adı Ctenophora olan ve esasen denizanalarıyla sadece uzaktan akraba bu canlı grubu sularda yaşıyor.

"NEYE BENZEDİKLERİNİ BİLMEK ZOR"

ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi'nden moleküler biyolog Daniel Rokhsar, "Tüm hayvanların en yakın ortak atası muhtemelen 600 veya 700 milyon yıl önce yaşadı. Yumuşak vücutlu hayvanlar oldukları ve doğrudan bir fosil kaydı bırakmadıkları için neye benzediklerini bilmek zor" ifadelerini kullandı.