Yurt dışında en çok dinlenen Türk şarkıcılar belli oldu
Spotify, 2024 yılının ilk yarısında yurt dışında en çok dinlenen Türk sanatçıların başarılarını duyurdu. Bu dönemde hip hop, pop ve arabesk pop türlerindeki şarkılar uluslararası alanda dikkat çekti.
Reynmen’in "Renklensin" adlı şarkısı, yılın ilk yarısında Türkiye sınırları dışında en popüler Türk şarkısı olarak zirveye yerleşti.
Zeynep Bastık’ın "Lan" ve Lvbel C5’in "DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM (tmm)" şarkıları da büyük beğeni topladı.
Spotify'ın dünya çapında 626 milyon kullanıcısı sayesinde, Türk sanatçılar uluslararası başarılar elde etmeye devam ediyor.
Lvbel C5 ve BLOK3 gibi sanatçılar, birden fazla şarkıyla listede yer alırken, Ebru Yaşar, Sefo ve Melis Kar gibi isimler de global dinleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.
Şarkılar özellikle Almanya, Fransa, Avusturya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde yoğun ilgi görürken, INJI'nin eserleri ABD'de büyük bir popülerlik kazandı.
Arabesk pop türündeki şarkılar, geleneksel ve modern unsurları harmanlayarak uluslararası arenada da dikkat çekmeye devam ediyor.
Reynmen’in "Renklensin" şarkısı, bu başarıyı en iyi örnekleyen parçalardan biri olarak öne çıkıyor.
Türkçe hip hop sahnesi, Lvbel C5 ve BLOK3 gibi sanatçılar sayesinde uluslararası alanda daha geniş bir kitleye ulaşıyor.
Bu sanatçılar, sadece hit şarkılarıyla değil, aynı zamanda yaratıcı iş birlikleriyle de dikkat çekiyor.
Kadın sanatçılar da global çapta büyüyen bir hayran kitlesiyle başarılarını pekiştiriyor.
Zeynep Bastık, Ebru Yaşar ve INJI gibi isimler, güçlü sesleri ve etkileyici şarkı sözleriyle öne çıkarken, Türk müziğinin küresel çapta sunduğu çeşitlilik ve derinliği gözler önüne seriyor.
İŞTE O LİSTE:
1- Reynmen – Renklensin
2- Zeynep Bastık – Lan
3- Lvbel C5 – DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM (tmm)
4- Sefo – KAPALI KAPILAR
5- Lvbel C5 – Sezen Aksu
6- Reynmen – Cennet
7- AKDO, Lvbel C5 – SUBMARINER
8- Lvbel C5, Melis Kar – DACIA X YATIYA – Remix
9- M Lisa – ARABA
10- Semicenk – Tek Başıma
11- Lvbel C5 – nE !?
12- Bayhan – Tiryakinim
13- BLOK3 – GÜZEL VE İDDİALI
14- Mert Demir – Acı Veriyor
15- Dedublüman – Sen Bilmezsin
16- Motive – pVg
17- Eypio, Zara – İmdadım
18- Kurtuluş Kuş, Siyam – Kalbim Ağlama
19- BLOK3, Stefflon Don – Habibi
20- INJI – HATE YOUR GUTS
21- Burak Bulut – Medcezir
22- Ashafar, Lvbel C5 – Pistola
23- Semicenk – Şalteri Kapattım
24- BLOK3 – LAF
25- Ebru Yaşar, Siyam, Zeyd – Kafamın İçi
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