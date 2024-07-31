Yurt dışında en çok dinlenen Türk şarkıcılar belli oldu

Reynmen’in "Renklensin" şarkısı, bu başarıyı en iyi örnekleyen parçalardan biri olarak öne çıkıyor.

Türkçe hip hop sahnesi, Lvbel C5 ve BLOK3 gibi sanatçılar sayesinde uluslararası alanda daha geniş bir kitleye ulaşıyor.

Bu sanatçılar, sadece hit şarkılarıyla değil, aynı zamanda yaratıcı iş birlikleriyle de dikkat çekiyor.