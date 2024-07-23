Sezen Aksu ve Ceylan Ertem sokak hayvanları için şarkı yazdı!

Yayınlanma: 23.07.2024 - 10:28

Güncelleme: 23.07.2024 - 10:28

Tartışmalı "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda 22 Temmuz Pazartesi günü görüşüldü.

Sanatçılar Sezen Aksu ve Ceylan Ertem, yasa teklifinin ikinci görüşmeleri öncesinde "Bizi Unutma”" isimli bir şarkı yayımladı. Şarkının maddi ve manevi tüm hakları barınaklara bağışlanacağı açıklandı.

Şarkının yaratım sürecinde emeği geçen isimler şu şekilde: Onno Tunç, Sezen Aksu, Ozan Bayraşa, Ceylan Ertem, Sadi Güran, Tuba Önal, Sibel Gürsoy ve Murat Bulut.

Bu şarkıyla birlikte, sanatçılar hayvanların korunmasına yönelik farkındalık yaratmayı ve kamuoyunun dikkatini çekmeyi amaçlıyorlar.

Şarkının sözleri şöyle:

Bir gün daha yaşandı ve bitti

Kim bilir kaç kişi işitti sesimizi

Biz hiçiz gözünde hayatı çok görenlerin

Merhametleri kendilerine kadardı



Bir yol olmalı mutlaka yaşamdan yana

Çoluk çocuk, çiçek böcek

Her canı koruyan

Bu yol, yol değil, taşları vebaldir

Vicdanına sobelenir şiddeti çâre sanan



Bizi unutma, unutma

Bizi unutma

Şahit yazıldık hakikat aynalarına

Dostum uyutma, uyutma

Uyutma canları

Yer de bu yuva da bu

Yuvamızı yıkma



Bizi unutma, unutma

Bizi unutma

Şahit yazıldık hakikat aynalarına

Lütfen uyutma, uyutma

Uyutma canları

Yer de bu yuva da bu

Yuvamızı yıkma