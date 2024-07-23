Sezen Aksu ve Ceylan Ertem sokak hayvanları için şarkı yazdı!

Sanatçılar Sezen Aksu ve Ceylan Ertem, “ötanazi” adı altında sokak hayvanlarının öldürülmek istenmesine dair yasa teklifine karşı şarkı söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2024 - 10:28
Sezen Aksu ve Ceylan Ertem sokak hayvanları için şarkı yazdı!
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Tartışmalı "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda 22 Temmuz Pazartesi günü görüşüldü. 

Sanatçılar Sezen Aksu ve Ceylan Ertem, yasa teklifinin ikinci görüşmeleri öncesinde "Bizi Unutma”" isimli bir şarkı yayımladı. Şarkının maddi ve manevi tüm hakları barınaklara bağışlanacağı açıklandı.

Şarkının yaratım sürecinde emeği geçen isimler şu şekilde: Onno Tunç, Sezen Aksu, Ozan Bayraşa, Ceylan Ertem, Sadi Güran, Tuba Önal, Sibel Gürsoy ve Murat Bulut.

Bu şarkıyla birlikte, sanatçılar hayvanların korunmasına yönelik farkındalık yaratmayı ve kamuoyunun dikkatini çekmeyi amaçlıyorlar.

Şarkının sözleri şöyle:

Bir gün daha yaşandı ve bitti
Kim bilir kaç kişi işitti sesimizi
Biz hiçiz gözünde hayatı çok görenlerin
Merhametleri kendilerine kadardı

Bir yol olmalı mutlaka yaşamdan yana
Çoluk çocuk, çiçek böcek
Her canı koruyan
Bu yol, yol değil, taşları vebaldir
Vicdanına sobelenir şiddeti çâre sanan

Bizi unutma, unutma
Bizi unutma
Şahit yazıldık hakikat aynalarına
Dostum uyutma, uyutma
Uyutma canları
Yer de bu yuva da bu
Yuvamızı yıkma

Bizi unutma, unutma
Bizi unutma
Şahit yazıldık hakikat aynalarına
Lütfen uyutma, uyutma
Uyutma canları
Yer de bu yuva da bu
Yuvamızı yıkma


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