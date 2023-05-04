Yayınlanma: 04.05.2023 - 17:53

Güncelleme: 04.05.2023 - 17:53

Oyuncu, sanatçı ve sunucu kimlikleriyle bilinen Fatih Ürek'in hayatı ve kariyerinde rol aldığı projeler merak konusu oldu. Peki, Fatih Ürek kimdir, nereli, kaç yaşında? Fatih Ürek hangi filmlerde oynadı? Fatih Ürek şarkıları nelerdir? İşte, Fatih Ürek hakkında merak edilenler...

FATİH ÜREK KİMDİR?

Fatih Ürek, 3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da doğdu. Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. 3 kız kardeşi vardır. Fatih Ürek, 1 yaşında iken ailesi Bursa'ya göçtü.

15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu’nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı. Mahir Canova'dan dersler gördü. Ancak tiyatrodan devam etmedi. Bu dönem züccaciyeci ve mobilyacıda çalıştı.

Ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Taylan Gazinosunda çalıştıktan sonra İstanbul'a taşındı.

İlk albümü Yaktı Yaktı'yı Raks Müzik etiketiyle 1993 yılında yayınlayan sanatçı bu albümünde, ilk olarak Bülent Ersoy'un Sefam Olsun albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeni yorumuyla yer vermiş, 1995 yılında çıkardığı Sen İki Gözümsün albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir. 1997 yılında Reyting Hamdi programında Fred Çakmaktaş'ı canlandırdı.

2008 yılında adından sıkça söz ettiren Sus albümü ile 13 yıllık bir aranın ardından giriş yapan sanatçı bu albümünde seslendirdiği "Hadi Hadi" ve "Sus" şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralara kadar yükseldi. Hayde albümünde "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkılarının düzenlemelerinde Emrah Karaduman ile çalıştı.

2011 yılında Praktiker'in reklamlarında oynadı. Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının 2018-2020 yılları arasında sunuculuğunu yaptı. Show TV'de yayımlanan Kuaförüm Sensin adlı yarışmada jürilik yaptı.

FATİH ÜREK ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

Yaktı Yaktı (1993)

(1993) Sen İki Gözümsün (1995)

(1995) Sus (2008)

(2008) Hala Hala (2009)

(2009) Alırım aklını (2010)

(2010) Hayde (2011)

(2011) 300 - 500 (2012) (Single)

(2012) (Single) Bak Güzele (2013) (Single)

(2013) (Single) Altın Çağ (2015)

(2015) Sallayana Sallaya (2016) (Single)

(2016) (Single) Tak Tak (2018) (Single)

(2018) (Single) Havam Yerinde (2019) (Aşk'ın Şarkıları)

(2019) (Aşk'ın Şarkıları) Penaltı ve Gol (2019) (Single)

FATİH ÜREK HANGİ FİLM, DİZİ VE PROGRAMLARDA ROL ALDI?