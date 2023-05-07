Yayınlanma: 07.05.2023 - 16:58

Güncelleme: 07.05.2023 - 16:58

Tülay Günal'ın hayatı, kariyeri ve hangi dizi ve filmlerde rol aldığı araştırılıyor. Peki, Tülay Günal kimdir, nereli, kaç yaşında? Tülay Günal hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, Tülay Günal hakkında merak edilenler...

TÜLAY GÜNAL KİMDİR?

Tülay Günal, 9 Eylül 1970 tarihinde Kastamonu'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim aldı. Mezun olduktan sonra İstanbul'da bir süre şarkıcılık yaptı. 1993 senesinde Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'da oyuncu olarak çalışmaya başladı, birkaç sezon sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. 2007 yılı itibarıyla, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmaktadır.

Tülay Günal, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin dışında çeşitli özel tiyatrolarda da çalışmalar yaptı. Çalıştığı özel tiyatrolar arasında Dostlar Tiyatrosu, Oyun Atölyesi ve DOT da bulunmaktadır.

Günal, Oyun Atölyesi'nde Haluk Bilginer ve Güven Kıraç'la birlikte oynadığı Jeanne d'Arc'ın Öteki Ölümü'nde Jeanne d'Arc'ı canlandırdı. DOT'ta ise Böcek oyununda başrolde yer aldı. Tülay Günal, usta tiyatrocu Çetin Tekindor ile birlikte Rita'nın Şarkısı adlı oyunu Adana'da Sakıp Sabancı Sahnesi'nde (DT bünyesinde) sergiledi.

2007-2009 yılları arasında, Kanal D'de yayınlanan Asi adlı dizide oynadı.

"Ben Bertolt Brecht" oyunundaki rolüyle 2012 Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde En iyi Müzikal Kadın Oyuncu ödülünü almaya hak kazandı. 2013 yılında Umutsuz Ev Kadınları'nda Suzan karakterini canlandırdı. 2016 yılında "Kördüğüm" adlı dizide Feyza Karasu adlı karakteri canlandırdı.

2017-2018 sezonunda 23. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde, Sinema kategorisinde jüri üyeliği yaptı.

TÜLAY GÜNAL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Sis ve Gece - 2007 (Melike)

- 2007 (Melike) Küçük Günahlar - 2011

- 2011 Rüzgarda Salınan Nilüfer - 2016 (Şermin)

- 2016 (Şermin) Birlikte Öleceğiz - 2021 (Tijen)

TÜLAY GÜNAL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

İkimizin Sırrı - 2021 (Türkan Karahun)

- 2021 (Türkan Karahun) Çatı Katı Aşk - 2020 (Perihan Yılmaz)

- 2020 (Perihan Yılmaz) Kuzgun - 2019 (Neşe)

- 2019 (Neşe) Servet - 2018 (Sevim)

- 2018 (Sevim) Kördüğüm - 2016 (Feyza Karasu)

- 2016 (Feyza Karasu) Tatlı Küçük Yalancılar - 2015 (Vildan)

- 2015 (Vildan) Umutsuz Ev Kadınları - 2012-2014 (Suzan)

- 2012-2014 (Suzan) Çıplak Gerçek - 2012 (Solmaz)

- 2012 (Solmaz) Asi - 2007-2009 (Süheyla)

- 2007-2009 (Süheyla) Yuvadan Bir Kuş Uçtu - 2003

TÜLAY GÜNAL ÖDÜLLERİ