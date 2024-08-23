Zirvede bir ilk: En başarılı liseler açıklandı

Türkiye'nin en iyi ve en başarılı liseleri sıralamasında uzun yıllardır süre gelen liste, ÖSYM'nin taban puanlarını açıklamasından sonra ilk kez değişti.

cumhuriyet.com.tr
23 Ağustos 2024 Cuma, 18:44
Zirvede bir ilk: En başarılı liseler açıklandı

Ekonomim'de yer alan habere göre, ÖSYM'nin 2024 yılı taban puanları göz önünde bulundurularak en başarılı liseler şöyle sıralandı.

Zirvede ise dikkat çeken bir değişiklik yaşandı, Galatasaray Lisesi yerini kaptırdı.

İşte Türkiye'nin en başarılı 10 lisesi:

Zirvede bir ilk: En başarılı liseler açıklandı

10. ADANA FEN LİSESİ

Taban puanı: 481.29

Yüzdelik dilim: 0,40

Dil: İngilizce

Zirvede bir ilk: En başarılı liseler açıklandı

9. TOFAŞ FEN LİSESİ

Taban puanı: 482,97

Yüzdelik dilim: 0,32

Dil: İngilizce

Zirvede bir ilk: En başarılı liseler açıklandı

8. ÇAPA FEN LİSESİ

Taban puanı: 483.55

Yüzdelik dilim: 0,29

Dil: İngilizce

Zirvede bir ilk: En başarılı liseler açıklandı

7. CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ

Taban puanı: 484.52

Yüzdelik dilim: 0,27

Dil: Almanca

Zirvede bir ilk: En başarılı liseler açıklandı

6. İZMİR FEN LİSESİ

Taban puanı: 488.20

Yüzdelik dilim: 0,15

Dil: İngilizce

Zirvede bir ilk: En başarılı liseler açıklandı

5. İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ

Taban puanı: 488.20

Yüzdelik dilim: 0,15

Dil: İngilizce

Zirvede bir ilk: En başarılı liseler açıklandı

4. ANKARA FEN LİSESİ

Taban puanı: 490.47

Yüzdelik dilim: 0,11

Dil: İngilizce

Zirvede bir ilk: En başarılı liseler açıklandı

3. KABATAŞ ERKEK LİSESİ

Taban puanı: 493.43

Yüzdelik dilim: 0,05

Zirvede bir ilk: En başarılı liseler açıklandı

2. GALATASARAY LİSESİ

Taban puanı: 494.77

Yüzdelik dilim: 0,04

Dil: Fransızca

Zirvede bir ilk: En başarılı liseler açıklandı

1. İSTANBUL ERKEK LİSESİ

Taban puanı: 494.77

Yüzdelik dilim: 0,04

Dil: Almanca

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