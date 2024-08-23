Zirvede bir ilk: En başarılı liseler açıklandı
Türkiye'nin en iyi ve en başarılı liseleri sıralamasında uzun yıllardır süre gelen liste, ÖSYM'nin taban puanlarını açıklamasından sonra ilk kez değişti.
Ekonomim'de yer alan habere göre, ÖSYM'nin 2024 yılı taban puanları göz önünde bulundurularak en başarılı liseler şöyle sıralandı.
Zirvede ise dikkat çeken bir değişiklik yaşandı, Galatasaray Lisesi yerini kaptırdı.
İşte Türkiye'nin en başarılı 10 lisesi:
10. ADANA FEN LİSESİ
Taban puanı: 481.29
Yüzdelik dilim: 0,40
Dil: İngilizce
9. TOFAŞ FEN LİSESİ
Taban puanı: 482,97
Yüzdelik dilim: 0,32
Dil: İngilizce
8. ÇAPA FEN LİSESİ
Taban puanı: 483.55
Yüzdelik dilim: 0,29
Dil: İngilizce
7. CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ
Taban puanı: 484.52
Yüzdelik dilim: 0,27
Dil: Almanca
6. İZMİR FEN LİSESİ
Taban puanı: 488.20
Yüzdelik dilim: 0,15
Dil: İngilizce
5. İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ
Taban puanı: 488.20
Yüzdelik dilim: 0,15
Dil: İngilizce
4. ANKARA FEN LİSESİ
Taban puanı: 490.47
Yüzdelik dilim: 0,11
Dil: İngilizce
3. KABATAŞ ERKEK LİSESİ
Taban puanı: 493.43
Yüzdelik dilim: 0,05
2. GALATASARAY LİSESİ
Taban puanı: 494.77
Yüzdelik dilim: 0,04
Dil: Fransızca
1. İSTANBUL ERKEK LİSESİ
Taban puanı: 494.77
Yüzdelik dilim: 0,04
Dil: Almanca
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