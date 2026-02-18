Game of Thrones evreninin son yapımı A Knight of the Seven Kingdoms'a yoğun ilgi: 'Hakkında anlatacak daha çok hikaye var'

Dizinin In the Name of Mother isimli beşinci bölümü Game of Thrones tarihinin en çok puan alan bölümlerinde ilk üç arasına girdi.

Orijinal serinin ardından gelen ilk yapım olan House of the Dragon iki sezonda bu oranda bir beğeniye ulaşamadı.

"HİÇ BU KADAR EĞLENMEMİŞTİK"

BBC'ye diziyle ilgili bir değerlendirme yazan Neil Armstrong da aynı görüşte. House of the Dragon'un "asla selefinin zirvesine ulaşamadığını" yazan Armstrong, son seri için "Baştan sona tam bir keyif. Westeros'ta belki de hiç bu kadar eğlenmemiştik" ifadelerini kullandı.

Bazı kullanıcılar ise dizinin sürelerinin kısalığını eleştiriyor. Altı bölümlük dizinin bölümleri 30 dakika civarında.

GAME OF THRONES DİZİSİNDEN YÜZ YIL ÖNCESİ

Son dizi de yazar George R.R. Martin ve HBO ortaklığı ile hayata geçirildi. Dizi, Martin'in, 'Dunk ve Egg' olarak bilinen Uzun Şövalye Duncan ve yaveri Egg'in hikayesini anlatan üç kısa romanına dayanıyor.

Hikaye, Game of Thrones'daki olaylardan yaklaşık yüz yıl önce ve ikinci yapım House of The Dragon'ın başlangıcından yüz yıl sonra geçiyor.

Üçlemenin ilk romanından kurulan altı bölümlük ilk sezonun büyük oranda kitaba sadık kaldığı kaydediliyor.

İKİNCİ SEZON 2027'DE

Dizinin ana karakteri "Dunk"ı İrlandalı aktör Peter Claffey canlandırıyor. Claffey aynı zamanda eski bir ragbi oyuncusu olmasıyla da uzun ve yapılı karakteriyle özdeşleşiyor.

Diğer kilit karakter "Egg" (Yumurta) ise Dexter Sol Ansell tarafından canlandırılıyor.

Aralık 2025'te başlayan ikinci sezonun 2027'de hayranlarıyla buluşması bekleniyor.

MARTİN'DEN "DAHA ÇOK HİKAYE VAR" AÇIKLAMASI

Yazar Martin, üç kısa romanın ötesinde, "Dunk and Egg" öyküsünden daha fazla macera çıkabileceğine dair ipuçları da verdi.

Martin, Game of Thrones podcast'ine verdiği röportajda, "Zamanım olursa, Dunk ve Egg'in eğitimleri ve gelecek yıllarda başlarına gelecekler hakkında anlatacak daha çok hikaye var" dedi.

İlk sezonun final bölümü 22 Şubat'ta yayımlanacak.