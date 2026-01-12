'Game of Thrones' finali yeniden çekilsin denilmişti... Kit Harington'tan sert çıkış: 'Salaklık'

Game of Thrones dizisinde “Jon Snow” karakterine hayat veren Kit Harington, dizinin çok eleştirilen final sezonunun yeniden çekilmesi için 2019 yılında sosyal medyada başlatılan kampanyaya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Harington, kampanyayı sert bir dille eleştirerek, “Buna nasıl cüret edersiniz? Bu ancak sosyal medyadan çıkabilecek bir aptallık seviyesi” ifadelerini kullandı.

The New York Times’a verdiği röportajda konuşan Harington, bir dönem dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olan Game of Thrones’un final sezonunun ardından yaşanan tartışmalara değindi. Finali beğenmeyen hayranların, dizinin “yetkin yazarlar” tarafından yeniden yazılması talebiyle imza kampanyası başlatmasını eleştiren oyuncu, bu tepkinin emek verilen süreci yok saydığını savundu.

Final sezonunun yayınlandığı dönemde rehabilitasyonda olduğunu belirten Harington, tedavi sürecinin ardından dizinin karşılaştığı yoğun eleştiriler karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Dizideki bir savaş sahnesinin çekiminin 55 gün sürdüğünü hatırlatan oyuncu, yapım ekibinin gösterdiği emeğin göz ardı edilmesini haksızlık olarak değerlendirdi.

Öte yandan, final sezonu döneminde HBO’nun programlardan sorumlu yöneticisi olan Casey Bloys da 2019 yılında yaptığı açıklamada, imza kampanyasından haberdar olduklarını ancak dizinin yeniden çekilmesi yönündeki talepleri hiçbir zaman ciddi biçimde değerlendirmediklerini söylemişti.

Game of Thrones’un 8. sezonu; kadın karakterlerin ele alınış biçimi, hikâye örgüsü, ışıklandırma ve sinematografi gibi birçok başlıkta yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Sezonun en çok konuşulan hatalarından biri ise bir sahnede yanlışlıkla kadraja giren Starbucks bardağı olmuştu. Final sezonunun yeniden çekilmesini talep eden kampanya 15 bin imza hedefiyle başlatılmış, kısa sürede yaklaşık 2 milyon imzaya ulaşmıştı.