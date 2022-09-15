Game Of Thrones’un Jon Snow’u Kit Harington açıkladı: “Dedem ajanmış, James Bond’a ilham vermiş olabilir”

15 Eylül 2022 Perşembe, 14:53

Ünlü oyuncu Kit Harington, dedesinin James Bond'a ilham vermiş olabileceğini söyledi. Adını Game of Thrones'la duyuran aktör, Birleşik Krallık'ta yayın yapan Channel 4'un My Grandparents' War (Dedemle Ninemin Savaşı) programına konuk oldu.

Bugün yayınlanacak olan bölümde Harrington'ın, II. Dünya Savaşı'nda casusluk yapan dedesine değinildi.

Programcılar önce Harrington'ın anne tarafına odaklanmayı planlıyordu. Zira Britanyalı aktörün annesinin babası olan Mick Catesby, Birleşik Krallık ordusunda Kraliyet Topçu Birliği'nde subaydı. Ninesi Pippa Catesby ise savaşta hemşirelik yapmıştı.

Ancak Harrington, tarihçilere babasının ebeveynleriyle ilgili bazı söylentiler duyduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

Yapılan araştırma sonucunda, Harrington'ın diğer dedesi John Harrington'ın, Windsor Dükü Edward ve Windsor Düşesi Wallis Simpson'ı, Nazilere bilgi vermeleri ihtimaline karşı takip ettiği belirlendi.

VIII. Edward, Simpson'la evlenebilmek için 1936'da tahttan ayrılmıştı. İkili Hitler'le 1937'de Almanya'da tanışmıştı. Çift, Nazi selamı vermeleriyle biliniyor. Dük ve Düşes, Nazi sempatizanı olduğu iddialarının ardından Bahamalar'a gönderilmişti.

Jon Harrington'ın, aktörün büyükannesi Lavender Harrington'la da bu sırada tanıştığı kaydedildi. Lavender Harrington, Bermuda'da şifre kırma görevini yürütüyordu. Harirngton, "Bununla ilgili çok fazla ayrıntı bulamadık ama onları gözetlediğini biliyoruz" diye konuştu.

Ünlü aktör, James Bond karakterinin dedesinden yola çıkarak yazılıp yazılmadığını merak ettiğini söyledi: “Jon casustu. Büyüleyici... Ne Jon'la ne de Lavender'la tanıştım. Bu yüzden sadece hikayelere tutunuyorum.”