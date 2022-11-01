‘Gandalf’a benzetilen Medet Atam, 7 yıldır saç-sakal tıraşı olmuyor

01 Kasım 2022 Salı, 18:04

7 yıldır saç ve sakalını kesmeyen Medet Atam, bu haliyle Yüzüklerin Efendisi filmindeki “Gandalf” karakterine benzetiliyor.

Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı 10 haneli Akoluk köyünde yazları çobanlık yapan Atam, bazı zamanlar İstanbulyörede bulunan şifalı bitkileri toplayarak akrabalarına gönderiyor.

Akoluk köyünün dağcıların gözdesi olan 2 bin 550 rakımlı Tekelti Dağı’nın yamacında olduğunu belirten Atam, şunları söyledi:

"DOĞAL YAŞAMAYA KARAR VERDİM"

Ben 7 yıl önce bir beyin kanaması geçirdim. Ondan sonra da doğal yaşamaya karar verdim. İşi gücü bıraktım artık, hiçbir şeyle uğraşmıyorum. Saç ve sakalım tam olarak hikayesi bu. Artık saçıma ve sakalıma dokunmak istemiyorum. Kendi haline bıraktım benimle beraber mezara gitsinler istiyorum. 7 yıl oldu. Kimseye dargınlığım veya kırgınlığım yok. Ben geçmişe takılıp kalmıyorum öyle bir sıkıntım yok. Saç ve sakalımı bir sitem anlamında bırakmadım. Doğayı çok sevdiğim için saçım ve sakalım da doğal olsun istedim. Bana çok boyayın diyorlar ama ben öyle şeyleri sevmiyorum. Doğayı eskiden beri severim. İstanbul’un merkezi Fatih’te yaşadım. Fatih Osmanlı ve Bizans’ın merkezidir. Oradan bir parça kültürümüz var.

"BU YAZ ÇOBANLIK YAPTIM VE HAYVANLARLA VAKİT GEÇİRDİM"