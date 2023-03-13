Gary Lineker ekranlara geri dönüyor: BBC kurallarını gözden geçirecek

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 15:59

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 16:00

PA Media Hafta sonunda BBC spor çalışanları Lineker'le dayanışma göstererek programlardan çekilince programlar sunucusuz ve yorumsuz yayınlandı

BBC ile popüler spor sunucu ve yorumcusu ve eski milli futbolcu Gary Lineker arasında bir anlaşma sağlandı ve geçen hafta attığı bir tweet nedeniyle sunuculuğu askıya alınan Lineker'in bu hafta görevine geri döneceği açıklandı.

BBC'nin hafta sonundaki spor programları, çalışanların çok önemli bir kısmının Lineker'le dayanışma göstererek yayına çıkmayı reddetmesi nedeniyle ciddi şekilde aksamıştı.

Lineker'in BBC'nin kıymetli bir parçası olduğunu söyleyen BBC Genel Müdürü Tim Davie, kurumun Gary Lineker gibi haber programlarıyla ilgisi olmayan kadrosuz, serbest kontratlı çalışanlarıyla ilgili sosyal medya kurallarının bağımsız bir çalışmayla gözden geçirileceğini açıkladı.

Davie bu çalışma yürütülürken Lineker'in de tweetlerine dikkat etmeyi kabul ettiğini söyledi.

Lineker de "İlerleme sağlayabilmiş olmaktan mutluyum. Kurallar konusunda bu tür bir çalışma yapılmasını destekliyorum ve yeniden yayına çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Ünlü sunucu göreve döneceği açıklandıktan sonraki ilk tweetinde "Gerçek üstü bir kaç günden sonra bir çıkış yolu bulabildiğimiz için çok mutluyum. Hepinize, özellikle de BBC Spor bölümündeki çalışma arkadaşlarıma, gösterdikleri müthiş dayanışma için teşekkür ediyorum. Futbol bir takım oyunudur ama destekleri inanılmaz güçlüydü" dedi.

Lineker tweet zincirine şöyle nokta koydu.

"Son bir kaç gün ne kadar zor olursa olsun, ülkesinden evinden baskı veya savaş yüzünden kaçmak ve uzak ülkelere sığınmaya çalışmak zorunda kalanların yaşadıklarıyla kıyaslanamaz.

"Çoğunuzun onların çektiklerini anlıyor olduğunu göstermesi yürekleri ısıtıyor. Biz hala ağırlıkla hoşgörülü, misafirperver ve cömert bir ülkeyiz."

NE OLMUŞTU?

Gary Lineker, Twitter'daki paylaşımında yasa dışı yollardan ülkeye giren göçmenlerin iltica başvuruları değerlendirilmeden Ruanda'ya ya da bir "üçüncü ülkeye" gönderilmesine dair yasa tasarısında kullanılan dili Nazilerin iktidarda olduğu 1930'lar Almanyası'ndakinden çok farklı olmadığını söylemişti. benzetmişti.

İngiltere hükümetinin Salı günü Avam Kamarası'nda açıkladığı yeni yasa tasarısı, fiilen Birleşik Krallık'a yasa dışı yollardan yani resmi belgelere sahip olmadan kaçak olarak giren kişilerin, bu ülkede iltica başvurusunda bulunma hakkını ortadan kaldırıyor.

BBC yönetimi, Muhafazakar Parti ve hükümet ve ona yakın medya organları Lineker'e tepki göstermiş, bir grup Muhafazakar milletvekilinin BBC yönetimine Lineker'in görevden alınmasını isteyen bir mektup yazdıkları duyulmuştu.

İlk gün Lineker ile bu konunun görüşüleceği ve sorumluluklarının hatırlatılacağı yönünde bir açıklama yapan BBC, bir gün sonra, Lineker'in, sosyal medya kullanımıyla ilgili bir anlaşma sağlanıncaya kadar, Cumartesi günleri yayınlanan Match of the Day (Günün Maçı) programının sunuculuğunu yapmayacağını duyurdu.

Lineker'in "son dönemdeki sosyal medya aktivitesinin BBC'nin tarafsızlık ilkelerini ihlal ettiğini" belirten açıklamada, kendisinin "siyasi partilerle ilgili veya tartışmalı siyasi konularda taraf olmaması gerektiği" vurgulanıyordu.

Lineker ise, eleştiriler üzerine, "sesi olmayan" insanların haklarını savunmaya devam edeceğini söyledi ve bir tweetinde "İfade özgürlüğü savunuculuğunu kimseye bırakmayanların kendilerinden farklı düşünenlerin susmasını talep ettiğini görmek güzel oldu" dedi.

Lineker'in görevine ara verildiği açıklaması üzerine, ünlü eski futbolcular Alan Shearer ve Ian Wright başta olmak üzere onunla birlikte spor programlarına katkıda bulunan çok sayıda yorumcu ve BBC çalışanı da, dayanışma amacıyla yayına çıkmayacaklarını açıkladılar.

Cumartesi ve pazar günü yayınlanan BBC Spor programlarında sadece maçlardan klipler yayınlanabildi, yorum ve sunum yapılamadı.