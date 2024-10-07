Gary Ruvkun kimdir? 2024 Nobel Tıp Ödülünü kazanan Gary Ruvkun kaç yaşında, nereli?

2024 Nobel Tıp Ödülü’nün sahiplerinden biri olan Gary Ruvkun'un hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Gary Ruvkun kimdir? 2024 Nobel Tıp Ödülünü kazanan Gary Ruvkun kaç yaşında, nereli?

Gary Ruvkun kimdir? 2024 Nobel Tıp Ödülünü kazanan Gary Ruvkun kaç yaşında, nereli?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2024 - 15:52

Gary Ruvkun 2024 Nobel Tıp Ödülü'nün almasının ardından sosyal medyada birçok kişinin merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Peki, Gary Ruvkun kimdir? 2024 Nobel Tıp Ödülünü kazanan Gary Ruvkun kaç yaşında, nereli? 

GARY RUVKUN KİMDİR?

ABD'nin California eyaletinde 1952'de doğan Gary Ruvkun, lisans eğitimini 1973'de Berkeley'deki California Üniversitesi'nde tamamladı. Ruvkun, doktorasını "bakteriyel azot fiksasyon genleri" çalışmalarıyla Harvard Üniversitesi'nden aldı.

Ruvkun, Harvard Tıp Fakültesi'nde genetik profesörü olarak görev yapıyor.


Etiketler: #Gary Ruvkun #kimdir? #Nobel

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