Victor Ambros kimdir? 2024 Nobel Tıp Ödülünü kazanan Victor Ambros kaç yaşında, nereli?
2024 Nobel Tıp Ödülü’nün sahipleri olan Victor Ambros'un hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Victor Ambros kimdir? 2024 Nobel Tıp Ödülünü kazanan Victor Ambros kaç yaşında, nereli?
Victor Ambros 2024 Nobel Tıp Ödülü'nün almasının ardından sosyal medyada birçok kişinin merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Peki, Victor Ambros kimdir? 2024 Nobel Tıp Ödülünü kazanan Victor Ambros kaç yaşında, nereli?
VICTOR AMBROS KİMDİR?
Victor R. Ambros, ABD'nin, New Hampshire eyaletinde 1953'te dünyaya geldi. Lisans derecesini 1975 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) biyoloji alanında tamamlayan Ambros, doktorasını 1979 yılında aynı üniversiteden aldı.
Ambros, 2008'den bu yana Massachusetts Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışıyor.
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