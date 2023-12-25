Gazeteci ve akademisyen Semra Somersan hayatını kaybetti
Gazeteci, akademisyen ve yazar Semra Somersan hayatını kaybetti.
'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisine imza atan 'Barış Akademisyenleri'nden, gazeteci ve yazar Semra Somersan yaşamını yitirdi.
Somersan’ın ölüm haberini Barış Akademisyenleri sosyal medya hesabından duyuruldu.
Paylaşımda, “Türkiye’nin çok çeşitli barış hareketleri de fark yaratacak- barış getirecek, yarın değil belki, ama yakında' diye yazan sevgili hocamız, barış imzacısı, gazeteci, yazar #SemraSomersan’ı kaybettiğimizi derin üzüntüyle öğrendik" ifadeleri kullanıldı.
“Türkiye’nin çok çeşitli barış hareketleri de fark yaratacak- barış getirecek, yarın değil belki, ama yakında” diye yazan sevgili hocamız, barış imzacısı, gazeteci, yazar #SemraSomersan’ı kaybettiğimizi derin üzüntüyle öğrendik. Sevgi dolu kararlılığını mücadelemizde yaşatacağız. pic.twitter.com/x1ADfSkZ3W— BarışAkademisyenleri (@BarisAkademik) December 25, 2023
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